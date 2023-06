A Cassano tutte porte chiuse "Trovare una casa in affitto già è molto difficile Con un cane impossibile"

di Stefano Dati

Trovare casa in affitto è un’impresa ardua se poi hai un cane diventa impossibile Ne sa qualcosa un’imprenditrice cassanese, F.F., nel settore degli eventi, alla ricerca di un’abitazione in affitto con il suo pastore australiano di 1 anno Chicca. Dopo 15 risposte negative tra agenzie immobiliari e privati, per la donna sale l’amarezza accompagnata a tanta rabbia per i numerosi no ricevuti in questi sei mesi di ricerca che si tingono di ipocrisia: "La mia rabbia sale non solo perché non riesco a trovare una casa in affitto - racconta l’imprenditrice cassanese - ma perché constato che tra coloro che dicono no alla presenza di un animale domestico nella propria abitazione, molti sono fra quelli che a parole si uniscono al dramma dei cani abbandonati, fanno campagne contro canili abbandonati e si lamentano dei fuochi d’artificio perché disturbano i cani. Poi però nella realtà, nel concreto, non consentono a un cane di vivere in una abitazione in affitto". Più di una le motivazioni da parte dei proprietari di appartamenti per dire no alla presenza degli animali domestici in caso di contratto d’affitto: dal parquet da salvaguardare ai muri graffiati fino al disturbo ai vicini; ragioni che non con vincono l’imprenditrice: "Trovo sia giusto porre all’attenzione questo problema che purtroppo mi risulta non sia solo mio. Un problema che a mio avviso ci riporta indietro di molti anni, per quanto riguarda i diritti acquisiti con fatica in difesa degli animali domestici che molti come me considerano membri della famiglia". La difficoltà di trovare casa con cane al seguito, secondo la cassanese, è parte della cultura di provincia. Nelle grandi città tutto è molto più semplice, il suo lavoro però non le permette di allontanarsi dalla cittadina in riva all’Adda. Cosa dice la legge. Il legislatore ha rivisto il regolamento condominiale stabilendo che non si può vietare la presenza di animali domestici in un condominio, articolo 1.138 del codice civile. Discorso diverso, invece, in caso di contratto di locazione. Il rapporto tra condominio e i proprietari è un rapporto diverso rispetto a quello che tra inquilino e locatore, in cui vige la cosiddetta autonomia negoziale che permette alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto.