A Bresso controlli e pulizia per limitare l'abbandono dei rifiuti

L’ultimo intervento è di ieri mattina al "Parco Renzo Rivolta" della centrale via Vittorio Veneto: gli addetti di Amsa hanno raccolto sacchetti di plastica, cartoni della pizza e qualche bottiglia gettati sui vialetti e vicino ai cestini. Solo un paio di giorni fa, invece, alcuni rifiuti erano stati segnalati dai residenti all’interno della vasca circolare della caratteristica la fontana, da tempo senz’acqua, uno dei punti di attrazione per le famiglie sempre al "Renzo Rivolta"; nel giro di poche ore, i rifiuti sono stati recuperati e la vasca ripulita. Fatti questi, peraltro, che accadono da qualche tempo in varie strade, anche periferiche, dei quattro quartieri locali: inevitabili sono subito scattati sia i controlli, da parte del Settore ecologia del Comune di Bresso, sia i recuperi di quanto viene lasciato e abbandonato, dai sacchi dell’indifferenziata alle macerie edilizie. L’assessore all’Igiene urbana e all’Ambiente della neogiunta del sindaco bressese Simone Cairo, Sergio Chirico, si è messo al lavoro per limitare e per combattere questi episodi di degrado urbano: "Vogliamo garantire una maggior attenzione al territorio della nostra città, per mantenere il decoro ambientale – conclude Chirico –. Stiamo valutando che gli episodi di abbandono non aumentino con l’arrivo della stagione estiva. Grazie ai controlli e alle segnalazioni, sono state scoperte piccole discariche con materiali derivanti dall’edilizia: oltre alla raccolta delle macerie e alla pulizia, abbiamo disposto le verifiche e le analisi dei materiali rinvenuti".

Giuseppe Nava