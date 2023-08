"90 Giorni a Novate Milanese: Stop alle Due Ruote"

A Novate Milanese chiudono alcune piste ciclabili perché devo essere sottoposte a manutenzione. Sono iniziati infatti i lavori che dureranno circa novanta giorni e che portano quindi le temporanee chiusure in alcuni tratti delle piste ciclabili cittadine e sui marciapiedi di Novate Milanese. Questo limite è necessario per effettuare i lavori di ripavimentazione e ripristino del decoro urbano.

Nel caso in cui fosse necessario, in alcune strade, saranno istituiti divieti di sosta con rimozione forzata delle automobili nei tratti interessati dai lavori, per garantire il transito a veicoli e pedoni.

Le strade comunali coinvolte dai lavori sono: via Cadorna, via Montello, via Vittorio Veneto, via Bollate, via Baranzate, via Bertola, via Repubblica, via Bovisasca, via Cavour, via Dante, via 25 Aprile, via Rimembranze, via Brodolini e la pista lungo il torrente Garbogera.

Davide Falco