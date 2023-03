8 Marzo a Milano: arriva la mostra sui diritti negati delle donne

Claudia Conte

Milano - In occasione dell'8 marzo, si terrà a Milano “Women For Freedom”, la mostra ideata da Claudia Conte, attivista per i diritti delle donne, nella quale saranno esposte opere di artiste provenienti da Paesi in cui essere una donna può rappresentare un rischio come l’Iran, l’Afghanistan e l’Ucraina devastata dalla guerra.

L’esposizione sarà in una location inusuale, la sede milanese dello studio legale B&C, in largo Donegani 2. Location scelta proprio per rappresentare l’obiettivo dell’iniziativa: saldare arte e diritto.

"L’8 marzo è la Giornata internazionale dei diritti della donna, non chiamiamola Festa - sottolinea Claudia Conte - Un numero ancora enorme di donne in tutto il mondo è infatti alla ricerca di giustizia e libertà. Per questo motivo, in una giornata così carica di significati, diamo vita a un evento ricco di emozioni che attraverso le opere di sorelle iraniane, afghane e ucraine racconta difficoltà e rischi delle donne che vivono ancora oggi in contesti estremi segnati da persecuzioni e guerre. Il dialogo interculturale è centrale per la riaffermazione dei diritti negati e per riportare la pace”.

Il percorso espositivo, che proseguirà fino all’11 aprile 2023, coinvolgerà opere delle artiste iraniane Fariba Karimi, Pegah Pasyar e Bahar Hamzehpour, dell’artista afghana Tahmin Alizada e dell’artista ucraina Tetyana Erhart. Presente anche una litografia ritraente l’arazzo che il giovane artista italiano Sebastiano Furlotti ha dedicato a Mahsa Amini, la ragazza iraniana la cui vita è finita tragicamente a causa di un velo non correttamente indossato.

Durante l’evento, che comincerà alle ore 17 sarà proiettato il cortometraggio di Carolina de’ Castiglioni dal titolo Dodomu, una Casa Lontana da Casa, diretto da Amaranta Medri: un progetto che nasce dalla volontà di dar voce alle numerose profughe ucraine arrivate in Italia negli ultimi mesi: oltre 88mila secondo i dati del ministero dell’Interno aggiornati al primo marzo 2023. Quasi 49mila sono invece i minori giunti nel corso dello stesso periodo e poco più di 29mila gli uomini. Ed è proprio la Lombardia la regione italiana che ha accolto al momento il maggior numero di persone in fuga dalla guerra: 30.881, per una quota pari al 17,98%.

Alla tavola rotonda, moderata dall’ideatrice dell’evento Claudia Conte, parteciperanno: Luigi Carlo Filippini (senior partner B&C), Maurizio Bortolotto (founding partner Gebbia Bortolotto Penalisti Associati), le attiviste afghane Zahara Hamadi e Fatima Haidari, e l’artista e attivista ucraina Alevtina Kakhidze.