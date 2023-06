5mila milanesi potranno usufruire di un voucher per Maas: approvate le linee di indirizzo

In 5mila potranno essere selezionate per ricevere un voucher da spendere sulla piattaforma Maas (Mobility as a Service) per spostamenti con mezzi diversi da quello personale. La Giunta ha approvato le linee di indirizzo per l’individuazione di coloro che potranno beneficiare di un contributo per la sperimentazione prevista nel progetto finanziato dal PNRR. Si tratta di 4 gruppi di utenti: studenti universitari residenti e non residenti a Milano, lavoratori non residenti a Milano con sede in città, categorie deboli (genitori con bambini sotto i 4 anni, donne in stato di gravidanza e persone con disabilità) e utilizzatori di auto in divieto di circolazione rispetto a ZTL ambientali, in ambo i casi residenti a Milano. Per i contributi è stato destinato un milione di euro.