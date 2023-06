30enne egiziano arrestato per tentata rapina in negozio Zara

Ha cercato di rubare vestiti per un valore totale di 50 euro ma è stato notato da un addetto alla vigilanza, che lo ha bloccato e ha chiamato la polizia. Così un egiziano di 30 anni, regolare in Italia ma con precedenti, è stato arrestato per tentata rapina. Il trentenne è entrato nel negozio Zara di via Grosotto, al Portello, martedì mattina poco dopo le 11 e sperando di non essere visto ha nascosto nel suo zaino alcuni capi di abbigliamento per un valore di 50 euro, danneggiando le placchette antitaccheggio. A monitorare da lontano le sue mosse c’era però il vigilante, un senegalese di 48 anni, che lo ha raggiunto e gli ha intimato di restituire la merce- L’egiziano a quel punto lo ha minacciato con un coltello per guadagnarsi la fuga ma il quarantottenne è riuscito ugualmente a trattenerlo fino della polizia che lo ha arrestato per tentata rapina.