21 Bebè in lista d'attesa per l'Asilo di Pioltello, Nuova organizzazione e rette calmierate

Neanche il tempo di lanciare la campagna informativa, Il nido c’è, che già 21 bebè a Pioltello sono in lista d’attesa. La nuova organizzazione dell’asilo scatterà a settembre e la sindaca Ivonne Cosciotti e l’assessore ai Servizi sociali Mirko Dichio promuovono il cambiamento. Capienza già esaurita nelle tre strutture comunali con 114 posti, precedenza ai bimbi "con entrambi i genitori che lavorano - spiegano gli amministratori – una regola necessaria perché le risorse non sono infinite e non possiamo accogliere tutti". Sono state riviste le rette che "andranno fino a 700 euro (per Isee oltre i 30mila) tutto compreso, dai pannolini alle bavaglie, prezzi calmierati, e gli orari di ingresso all’insegna della flessibilità – dice Dichio –. Le famiglie potranno scegliere in base alle proprie esigenze: part-time, full-time, e si pagherà solo per quello di cui si usufruisce". Un’altra importante novità riguarda le iscrizioni: prima chiudevano ad aprile "e chi nasceva a maggio saltava un giro, cioè aspettava un anno per poter fare domanda – ancora l’assessore –. Adesso invece si potrà entrare in qualsiasi momento. Le classi non saranno mai al 100%, ma al 90 per permettere gli inserimenti". L’investimento del Comune sul servizio "di conciliazione casa-lavoro" sfiora il milione l’anno, esclusi costi vivi e di manutenzione degli stabili. La promozione va dagli ambienti "saloni, cucina interna e grandi giardini", alle educatrici "supportate da una psicologa e una pedagogista" e la regola in questo campo "è la formazione continua". "Aspetti che indicano la qualità dell’offerta da tutti i punti di vista – sottolineano sindaca e assessore – con progetti speciali come quello sull’orto, e Nati per leggere, l’azione che avvicina i bambini anche così piccoli ai libri".

Bar.Cal.