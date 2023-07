20 regioni in 20 giorni a impatto zero, Salvatore Magliozzi e Enrico Diluviani a San Giuliano

Un camper, una bicicletta e tante coccinelle. Ha fatto tappa anche a San Giuliano l’originale giro d’Italia "20 regioni in 20 giorni a impatto zero", un tour dal Nord al Sud della Penisola, isole comprese, che è partito il 18 giugno dalla Sicilia e si chiuderà il 7 luglio in Sardegna. Protagonisti dell’inusuale traversata sono il blogger-scrittore Salvatore Magliozzi, fondatore dell’associazione Tototravel, e il ciclista Enrico Diluviani, che con la sua due ruote ha già solcato i sentieri di varie nazioni. Con un camper dotato di pannelli solari e una bicicletta muscolare, i due hanno deciso di imbarcarsi in un’impresa che vuole rilanciare i temi della sostenibilità ambientale, oltre a promuovere un turismo dolce e di prossimità. E così, nella mattinata di ieri il tour ha raggiunto anche l’oasi di Zivido a San Giuliano, un’area che è stata segnalata ai due viaggiatori dal Wwf e dov’è stata liberata, come di prassi in ogni tappa del viaggio, una coppia di coccinelle. "Un segnale di buon auspicio, ma anche il simbolo di un ritorno alla natura, un invito ad una vita più sostenibile - spiega Magliozzi -. Le coccinelle possono sostituire i pesticidi nella lotta biologica perché sono antagonisti naturali degli afidi. Simbolicamente, quella che si vuole proporre è una sfida a trovare dei metodi non inquinanti, che possano limitare le emissioni di anidride carbonica e, di riflesso, migliorare la qualità di vita di tutti". "La sostenibilità ambientale deve avere anche una propria sostenibilità economica: non a caso, il nostro tour può contare sull’appoggio di una serie di sponsor - prosegue il blogger -. Ci auguriamo che l’opinione pubblica possa trarre spunto dalla nostra iniziativa per riflettere e approfondire". Magliozzi è al suo terzo tour ecologico. Col primo, nel 2020 a bordo di uno scooter elettrico, aveva voluto anche lanciare un messaggio di rinascita post Covid. In quel caso, una delle tappe era stata il parco delle Noci di Melegnano.

Alessandra Zanardi