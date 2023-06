18enne Cassanese Accoltellato, Il Suo Aggressore è a San Vittore

È fuori pericolo il diciottenne cassanese accoltellato l’altra notte da un compagno coetaneo, nel cuore di quella che doveva essere una normale serata del fine settimana fra amici. Il ragazzo, che era stato operato d’urgenza al San Raffaele poco dopo il ricovero, resta in corsia, in condizioni stazionarie e assistito dalla famiglia. Rimane invece a San Vittore, indagato per tentato omicidio, l’accoltellatore, anche lui diciottenne, anche lui residente in città, con qualche precedente penale per reati contro il patrimonio. Non è ancora stato sentito dagli inquirenti. La sua posizione è seria. L’accusa di tentato omicidio potrebbe essere appesantita da aggravanti: una coltellata, quella all’addome, avrebbe potuto ledere organi interni e avere esito letale; la coltellata al volto è a sua volta elencata fra le aggravanti in quanto potenziale causa di danni permanenti. Nella giornata di sabato i carabinieri, che avevano fermato e arrestato il giovane accoltellatore poco dopo il fatto, hanno acquisito le ultime testimonianze, raccolte, in particolare, fra gli altri ragazzi del gruppo. Molti dei quali avrebbero assistito direttamente alla sequenza culminata nelle coltellate. Dal momento del fermo dell’indagato è sotto sequestro il coltello, un serramanico da 22 centimetri totali e 12 di lama, che l’aggressore portava con sè, e che ha utilizzato, sicuramente in stato di ubriachezza, al culmine di uno scontro fisico con il secondo ragazzo.

Il drammatico episodio, consumatosi alle tre e mezza della notte fra venerdì e sabato in via Milano, sul tratto che porta dal centro commerciale al centro urbano, continua a suscitare sgomento e scalpore in città, e a essere oggetto di commenti anche in rete. "Non posso non chiedermi cosa facesse un ragazzo così giovane con un coltello in tasca". "Genitori, dove siete?". Così, a sua volta, si era espresso subito dopo il fatto il sindaco Fabio Colombo: "Non conosco i protagonisti e le circostanze esatte del fatto. Certamente sconcerta il fatto che un giovane esca per una serata con amici con un coltello a serramanico in tasca. Induce a una riflessione".

Monica Autunno