17enne Egiziano Arrestato a Cormano per Tentata Rapina con Taglierino

Prima ha rapinato il cellulare a una donna e poi ha minacciato con un taglierino un passante, che era intervenuto per aiutare la signora. Sono scattate le manette per un 17enne egiziano, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, che ora si trova nel carcere minorile Beccaria. L’altra sera il ragazzo ha preso con la forza il telefonino a una 56enne, residente nella zona, per poi darsi alla fuga. In quel momento passava un signore che, dopo aver assistito alla scena, lo ha rincorso e ha tentato di bloccarlo. Senza esitazione, il 17enne ha minacciato l’uomo, impugnando il taglierino e riuscendo ad allontanarsi. Intanto, erano stati allertati i carabinieri, che si sono messi sulle sue tracce fino a rintracciarlo. I militari della compagnia di Sesto San Giovanni, in collaborazione con quelli della stazione di Cormano, lo hanno beccato in via Battisti. Quando è stato perquisito, il giovane malvivente aveva con sé ancora il taglierino, usato per minacciare il passante, e anche il cellulare che aveva sottratto poco prima alla 56enne. L’arma è stata sequestrata, il telefonino restituito alla proprietaria e il minore è stato arrestato e ora dovrà rispondere dell’accusa di tentata rapina impropria aggravata dall’uso di armi. I carabinieri lo hanno portato al carcere minorile Beccaria di Milano, dove il 17enne egiziano resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. La.La.