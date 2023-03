Via Pontaccio, in tre circondano un 16enne e lo rapinano. Poi fuggono sul suo monopattino

Carabinieri in azione di notte

Milano, 19 marzo 2023 – Tre giovani rapinatori – un 21enne togolese e due italiani di 17 e 19 anni – sono stati arrestati, sabato sera, dai carabinieri di Milano.

Alle 23.30 circa, i militari sono intervenuti in via Pontaccio, all'angolo di via Brera, nel pieno centro del capoluogo lombardo, dove un 16enne italiano era stato aggredito mentre era su un monopattino elettrico a noleggio. Il minorenne era stato circondato da tre ragazzi che, dopo averlo scaraventato a terra, gli hanno strappato una collana in argento e sono poi fuggiti sul monopattino.

Sono subito scattate le ricerche, su indicazione della vittima della rapina, e i tre sono stati trovati a poca distanza, tra via Brera e via del Carmine: il 19enne aveva ancora la collana rubata e gli altri avevano entrambi un coltello.

I due maggiorenni sono stati arrestati e portati nella casa circondariale di Milano di San Vittore, mentre il minorenne all'istituto per i minorenni Cesare Beccaria. Due di loro sono stati anche denunciati per porto di armi e oggetti atti ad offendere.