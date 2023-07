131 Ammonimenti per Violenza Domestica e Stalking a Milano, il Protocollo Zeus

Sono 131 gli ammonimenti per violenza domestica e per stalking emessi dal questore di Milano Giuseppe Petronzi dall’inizio dell’anno a oggi. In media, oltre uno ogni due giorni. I destinatari di ammonimento non sono solo uomini, non solo mariti violenti o ex compagni che non si rassegnano alla fine della relazione ma, in qualche caso, sono anche donne e figli che hanno commesso fatti di violenza nei confronti dei genitori, clienti che perseguitano i professionisti e pure “sconosciuti“ molesti.

Di recente è stato emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un clochard che invaghito della giovane volontaria che gli aveva offerto il proprio aiuto ha iniziato per giorni interi a pedinarla e a interferire sulla vita privata.

L’ammonimento non è un “semplice atto amministrativo”, spiegano da via Fatebenefratelli, e dietro ogni provvedimento notificato c’è un delicato lavoro di squadra. È un’intimazione rivolta all’ammonito a cessare ogni condotta violenta o persecutoria, con la finalità di interrompere l’escalation di azioni che può portare a conseguenze inevitabili. L’obiettivo è bloccare sul nascere le condotte persecutorie o di interrompere il ciclo della violenza, fornendo un concreto aiuto alle vittime. L’ammonito viene invitato a intraprendere un percorso trattamentale specialistico: così dal 2018 grazie al Protocollo Zeus, stipulato per la prima volta dalla Questura di Milano e dal Centro Italiano per la Promozione della Mediazione. Dal 4 Aprile 2018, su un totale di 878 ammonimenti, 750 ammoniti sono stati invitati a intraprendere un percorso trattamentale e il 70% ha deciso di aderire al percorso. Non c’è solo l’ammonimento: dall’inizio dell’anno a oggi sono 11 le proposte di sorveglianza speciale avanzate, per soggetti autori di reati di maltrattamenti e stalking, al Tribunale di Milano - Sezione autonoma Misure di prevenzione.

M.V.