120 sanzioni per violazioni del codice stradale a Fiera Milano

Centoventi sanzioni per violazioni del codice della strada attorno a Fiera Milano dove erano in corso manifestazioni fieristiche. Una denuncia per guida in stato di ebbrezza e un intervento per schiamazzi. Sono i risultati dei controlli straordinari fatti dalla polizia locale di Rho negli ultimi giorni. In particolare gli agenti sono intervenuti su richiesta dei residenti in via Borromeo, dove alcuni stranieri, probabilmente reduci da una serata trascorsa in discoteca, urlavano e disturbavano la quiete pubblica. All’arrivo della pattuglia quasi tutti sono scappati tranne un 28enne ecuadoregno: sottoposto ad alcoltest: il suo tasso è risultato 3 volte superiore al consentito. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. Il veicolo è stato sequestrato e la patente ritirata.