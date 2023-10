Al bosco del Wwf di Vanzago appuntamento con la liberazione dei ricci

Vanzago (Milano) – Appuntamento con "ricci in libertà", sabato 21 ottobre nel bosco del Wwf di Vanzago, a pochi chilometri da Milano. Un momento molto amato dai bambini, ma non solo, nel cuore della Riserva Naturale e che porta tantissime persone curiose, con macchina fotografica e cellulari per immortale in religioso silenzio il momento della liberazione.

"Vedere questi esemplari essere liberati, dopo un periodo di degenza più o meno lungo, permette di entrare in sintonia con la loro selvaticità, di apprezzarla e ammirarla", spiegano i responsabili del Wwf. Durante la giornata saranno rimessi in libertà diversi esemplari di riccio che sono stati ospitati e curati amorevolmente nel centro recupero animali selvatici. L'oasi del Wwf è il posto ideale, i ricci una volta liberati, potranno muoversi nella campagna, in aree alberate e boschive, dove sarà facile ricercare riparo negli anfratti, fra le pietre e le radici degli alberi, ricoprendosi poi di erbe e foglie secche per meglio mimetizzarsi e trascorrere tranquillamente addormentati le ore diurne”.

I primi 5 bambini che prenoteranno l’iscrizione al Wwf (quota annua socio junior 24 euro sino ai 14 anni), al centro visite prima della partenza della liberazione, avranno la possibilità di liberare direttamente un esemplare di riccio e ricevere la monografia “Panda junior” sui ricci. Per partecipare è richiesta la prenotazione via e-mail boscovanzago@wwf.it. L’iniziativa dura circa un'ora e mezza. La partenza è prevista alle 16 presso il centro visite del bosco wwf in via delle Tre Campane, 21 a Vanzago. Si tratta di ricci che sono nati troppi piccoli per andare in letargo e sono stati affidati al Cras o ricci che sono stati portati dai cittadini con traumi. Sono stati accuditi dai volontari e dal medico veterinario Centro recupero animali selvatici un vero e proprio "pronto soccorso" che lo scorso anno si è preso cura di 4.737 animali selvatici feriti e ora possono tornare in natura.

