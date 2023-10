Giornata in memoria di Valentino Colia, il ragazzino ucciso sulle strisce pedonali: “Tanti auguri Vale”

Garbagnate Milanese (Milano), 3 ottobre 2023 - "Tanti auguri Vale". Avrebbe compiuto 16 anni l'8 ottobre Valentino Colia, studente di Garbagnate Milanese. Ma non sarà così. Lo scorso 17 luglio in via Kennedy mentre era in bicicletta con alcuni amici e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali è stato travolto e ucciso da un furgone guidato da Bogdan Pasca, 32enne romeno, ubriaco e senza patente. Per non dimenticare Valentino, papà Raffaele, mamma Emilia e il fratello Nicolò, insieme all'Osl Basket Garbagnate hanno deciso di organizzare un corteo domenica 8 ottobre che partirà alle 10 da viale Kennedy, proseguirà fino alla palestra di via Varese dove ci sarà una partita di basket. Valentino frequentava il corso di meccanica al centro di formazione professionale Salesiani di Arese. Amava e giocava a basket da quando era ragazzino, prima nell'Osl Garbagnate e ora nell'associazione Puntoebasket di Lainate. Il primo compleanno senza di lui sarà una giornata comunque di festa. "Vogliamo ringraziare gli amici e la comunità di Garbagnate per il sostegno e l'affetto che ci hanno dimostrato in questi mesi, così abbiamo pensato di trascorrere una giornata tutti insieme, per tenere vivo il ricordo di Valentino", racconta la famiglia. "Se vi fa piacere sentitevi liberi di portare pensieri per Valentino o striscioni commemorativi", aggiunge. Chi lo desidera potrà acquistare una maglietta di Valentino da indossare in quell'occasione. Il fatto. La sera del 17 luglio Valentino era in sella alla bicicletta insieme ad un'amica, stavano attraversando via Kennedy all'altezza delle strisce pedonali, quando su di loro è piombato il furgone guidato dal 32enne romeno. Un impatto atroce. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori Valentino era in arresto carciocircolatorio, dopo le prime manovre di rianimazione è stato portato all'ospedale san Gerardo di Monza, ma è deceduto poco dopo. Il suo investitore è stato arrestato.