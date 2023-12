Space Dreamers, a Milano la mostra immersiva nello spazio

Milano, 14 dicembre 2023 - Chi non ha mai sognato di viaggiare nello spazio? Sbarcare su Marte, sulla Luna, salire su un treno che fa fermate tra pianeti, galassie e costellazioni. Tuffarsi in una piscina di luminose palline spaziali, partire per la missione dell’Apollo 11, l’effetto (grazie al cinema 4D) è quello di vivere in prima persona l’emozione dell’allunaggio.

Sedici installazioni immersive sono il cuore della mostra “Space Dreamers”, in piazza Cesare Beccaria a Milano dal 14 dicembre al 10 marzo 2024, progetto nato da Giulia e Elena Sella creatrici del Museum of Dreamers a Roma. Preparatevi a dondolare tra le nuvole, ad essere catapultati nell’universo, a esplorare mondi lontani e scoprire l’incredibile emozione della conquista spaziale.

Space Dreamers è aperta tutti i giorni, fino al 10 marzo, questi gli orari: 11.00-20.00 da lunedì a giovedì e 10.00-21.00 da venerdì a domenica. Biglietti: da lunedì a giovedì, interi 19/17 ridotti. Venerdì, sabato e domenica: interi 23/20 ridotti. Bambini 4-10 anni 15/17 euro. Gratuito fino a 3 anni. I biglietti sono in vendita online sulla piattaforma Ticketone. Orari e prezzi possono variare, per restare aggiornati è possibile consultare il sito: spacedreamers.it