RuriDragon, l’atteso manga sbarca a Milano con un evento molto speciale: quando e dove

Milano, 23 settembre 2025 – Dopo aver incantato il Giappone, ‘RuriDragon’ si prepara a far innamorare anche i lettori italiani. Questo nuovo manga, scritto e disegnato dall’esordiente Masaoki Shindo, con protagonista una ragazza per metà drago alle prese con le sfide dell’adolescenza, sta per arrivare nel catalogo Star Comics e, per l’occasione, sarà presentato a Milano durante un evento aperto al pubblico.

Il successo

RuriDragon, serie rivelazione di Shonen Jump, è scritta e disegnata dall’esordiente Masaoki Shindo. Non solo è amatissimo in Giappone, dove si è aggiudicato il secondo posto ai Next Manga Awards 2024 nella categoria web manga, ma si è rapidamente imposto come una delle nuove serie più amate dal fandom internazionale grazie alla serializzazione digitale sulla piattaforma Manga Plus.

RuriDragon

E dopo essere diventata uno dei personaggi più iconici della produzione manga contemporanea, Ruri è finalmente pronta a conquistare anche i lettori italiani. La sua storia è quella di una normalissima studentessa del liceo che trascorre una vita tutto sommato placida e ordinaria, fino a che un piccolo particolare (anzi, due) arriva a sconvolgere la sua quotidianità. Una mattina, Ruri si sveglia e, guardandosi allo specchio, nota qualcosa di strano: dalla sua testa ora spuntano due vistose corna. E scopre, per di più, che suo padre è in realtà un dragone, e che il sangue di drago che scorre in lei sembra essersi risvegliato. Ma, corna o no, la scuola l’aspetta, e con essa tutte le sfide dell’adolescenza: come andrà avanti la sua vita da ora in poi?

RuriDragon, nuovo manga in arrivo

L’evento

A portare RuriDragon in Italia è Star Comics porta in Italia il manga RuriDragon. E per accogliere al meglio questa nuova uscita nel catalogo e presentarla al pubblico, la casa editrice dà appuntamento ai lettori il 30 settembre a Milano, alla libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte, dalle 18, per un talk imperdibile in compagnia di nicho_ganbaru e Gabrielle Croix, moderati da Claudia Calzuola (Editor Star Comics). La data del 30 settembre non è casuale, in quanto coincide con l’arrivo di RuriDragon nel catalogo Star Comics.