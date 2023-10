‘Rinascita’, la mostra con le opere dei detenuti delle quattro carceri di Milano

Milano - Sono i detenuti delle quattro carceri milanesi, Beccaria, Bollate, Opera e San Vittore, gli autori delle opere pittoriche e scultoree in mostra dal 26 ottobre al 5 novembre nell'auditorium san Fedele di Milano.

L’esposizione ‘Rinascita’ raccoglie infatti, nel foyer dell'auditorium di via Hoepli 3/b, i lavori realizzati dai carcerati durante una serie di laboratori coordinati dai responsabili e professori Renato Galbusera, Chiara Mantovani, Valentina Marzani e Mariuccia Roccotelli. L'evento è organizzato dal Touring Club Italiano e l'associazione dEntrofUoriars e fa parte di un nuovo progetto di inclusione e accoglienza, nato per raccontare il carcere in luoghi d’arte e cultura, nella profonda convinzione che la bellezza generi bellezza.

"L’iniziativa vuole evidenziare come da una condizione di sofferenza esistenziale della popolazione dei privati della libertà può rivelarsi un messaggio di rinascita, ritorno alla speranza che si manifesta con gli strumenti dell'arte visiva", spiega l'associazione dEntrofUoriars fondata nel 2017 per promuovere il reinserimento sociale dei detenuti nell’ambito del Grande Patrimonio Artistico Culturale Italiano.

Partner il Touring Club Italiano, da sempre attento ai temi di inclusione sociale e dell’importanza della condivisione della bellezza accoglie i visitatori all'auditorium San Fedele con i propri volontari di Aperti per Voi. ‘Rinascita’ è aperta a al pubblico dal 26 ottobre al 5 novembre, dal mercoledì alla domenica dalle 14 alle 18 presso il foyer dell'auditorium San Fedele L’inaugurazione di giovedì 26 ottobre, aperta a tutti, è dalle 18.30.