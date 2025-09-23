Giorgio Armani – Milano, per amore: la mostra alla Pinacoteca di Brera. Un dialogo tra arte, abiti e genio creativo

Milano, 23 settembre 2025 – La “sua” Milano celebra Giorgio Armani nel modo più autentico: accogliendo la sua moda tra i capolavori della pittura italiana. Dal 24 settembre 2025 all'11 gennaio 2026, la Pinacoteca di Brera ospita 'Giorgio Armani: Milano, per amore', la prima mostra mai dedicata al percorso creativo dello stilista, scomparso il 4 settembre scorso, nelle prestigiose sale del museo. Un dialogo inedito tra arte e moda che restituisce al pubblico l'essenza più profonda di Armani e il suo legame viscerale con la città che aveva scelto per vivere, lavorare e diventare uno dei suoi volti più amati.

Brera, il suo quartiere

Armani non ha mai nascosto quanto Milano fosse parte del suo Dna: Brera era il suo quartiere, quello che aveva scelto per vivere e lavorare. Proprio a Brera è apparso – dopo la scomparsa dello stilista – un maxi striscione con un messaggio, una sorta di eredità morale del re della moda italiana: "Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e la realtà. È da lì che tutto comincia”. Armani di Milano ammirava l'anima duplice, colta e insieme profondamente vitale, con il suo misto di eleganza e libertà artistica. Un legame che l'Accademia di Belle Arti aveva riconosciuto già nel 1993 conferendogli il titolo accademico per la coerenza della sua ricerca di stile e il rigore con cui aveva saputo unire funzione e fantasia.

La reazione di Armani al progetto della mostra

"'La Pinacoteca di Brera, con la vicedirettrice Chiara Rostagno, ci ha approcciato a settembre dell'anno scorso per organizzare una grande mostra su Armani - racconta Anoushka Borghesi, direttrice globale della comunicazione Armani -. Ho pensato subito che fosse un collegamento straordinario, anche per la vicinanza geografica di Brera con la casa di moda. Sono corsa dal signor Armani per raccontargliela. Lui non era di facile entusiasmo: ha posto delle domande, diceva di non sentirsi all'altezza, che i suoi vestiti non erano all'altezza di Raffaello o Piero della Francesca'' Poi però ha voluto proseguire: ''Dopo la visita fatta a novembre con il direttore e lo staff, girando le stanze, si è sentito a casa. Da lì ha cominciato a immaginare qualcosa di rispettoso per il luogo, lavorando con le cromie e senza paragonare mai un vestito a un dipinto, ma creando isole centrali per permettere un passaggio fluido. È un grande rammarico che non abbia potuto vedere il risultato finale, ma so che ne sarebbe fiero''.

Le informazioni sulla mostra dedicata a Giorgio Armani alla Pinacoteca di Brera

Quando Dal 24 settembre 2025 all’11 gennaio 2026

Orari Da martedì a domenica: dalle 8.30 alle 19.15 (ultimo ingresso 18.00)

Biglietti Per la durata della mostra è attiva una convenzione che prevede:

• presso Pinacoteca di Brera:

ingresso ridotto a €6 presentando il biglietto di Armani/Silos. Riduzione attiva solo in loco. • presso Armani/Silos:

ingresso ridotto a €6 presentando il biglietto di Pinacoteca di Brera. Riduzione attiva in loco, tramite call center e sito Armani/Silos

Tutti i dettagli nella sezione dedicata all’evento sul sito della Pinacoteca di Brera