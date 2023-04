Millie Bobby Brown domani all’Alcatraz. Il 5 maggio apre lo store di Stranger Things a Milano

L’attrice Millie Bobby Brown, la celeberrima “Undici” della serie Stranger Things, verrà domani 28 aprile all’Alcatraz di Milano per la serata “Stranger Day – With Millie”. L’evento arriva pochi giorni prima dell’apertura in città del primo store italiano ufficiale dedicato all’universo della serie tv Netflix. Oggi è stato ufficialmente annunciato che il negozio inaugurerà il 5 maggio in piazza Cesare Beccaria.

La giornata all’Alcatraz vedrà decine di appuntamenti, dal mattino alla sera: panel con gli ammiratori, gare di cosplayer, allestimenti e store di gadget. L’evento inizia alle 11.30 e finisce alle 19.30 (con sessioni di foto e autografi alle 13). Il biglietto costa 50 euro ed è acquistabile a questo sito.

Millie Bobby Brown, che ha 19 anni ed ha annunciato da poco il matrimonio con Jake Bongiovi, il figlio di Jon Bonjovi, risponderà alle domande dei fan e farà selfie e foto con chi ha il biglietto premium (che costa 230 euro).

Nel negozio che aprirà il 5 maggio ci sarà ogni genere di merchandise esclusivo di Stranger Things – magliette anni Ottanta, cappellini e giochi – in una cornice che riproduci i luoghi più iconici della serie, dalla casa dei Byers al laboratorio russo.

Sarà possibile anche partecipare a diverse attività interattive, tra cui rispondere al telefono giallo a casa di Joyce e provare i videogiochi vintage del Palace Arcade. L’ingresso sarà ovviamente gratuito.