Milano Wine Week, il vino protagonista in città. Il programma

Milano, Nove giorni di manifestazione e centinaia di eventi aperti al pubblico per la sesta edizione della Milano Wine Week, la manifestazione dedicata alla promozione, al racconto e all'esperienza del vivo, che si svolgerà dal 7 al 15 ottobre a Milano.

Il quartiere generale sarà nello storico Palazzo Bovara di corso Venezia 51, che oltre ad ospitare gli appuntamenti dedicati agli operatori, aprirà le porte anche al pubblico con una serie di appuntamenti.

Si inizia sabato 7 ottobre alle 18 con il brindisi di apertura gratuito e aperto a tutti, in programma in Piazza Tre Torri, nel cuore del City Life Shopping District. Dalle 18 le eccellenze dei brand vitivinicoli, selezionati da Milano wine week e Carrefour Italia, saranno i protagonisti del Walk Around Tasting dedicato ad alcune delle più grandi etichette del Paese. L'edizione propone esperienze immersive come, per esempio, la Wine Boat, il battello che navigherà lungo i Navigli per un'esperienza di degustazione, nel contesto di uno degli scorci più rappresentativi di Milano e il Wine Bus in partenza da Palazzo Bovara dal lunedì al giovedì, con 2 corse al giorno, rispettivamente alle ore 17 e alle 20, e il sabato e la domenica con 3 corse al giorno, rispettivamente alle ore 11.30, alle 17 e alle 21. Torna anche l'Enoteca in via Tortona 31 con banchi d’assaggio e postazioni presidiate dagli stessi produttori e, grazie all’ausilio delle Wine Emotion, un dispenser per la degustazione di vino al calice, sarà possibile degustare e acquistare un’accurata selezione di referenze, in autonomia o seguiti da sommelier specializzati, con anche la possibilità di prenotare esperienze speciali, come i tavoli dei vignaioli e i momenti di coinvolgimento del pubblico a cura di Fisar e Vinhood. Tra gli eventi in programma domenica 8 ottobre alle 11 a palazzo Bovara presentazione della prima guida edita da Milano wine week Media - Vendemmie che raccoglie una selezione di oltre 50 dei migliori sommelier italiani, invitati a suggerire ognuno 10 vini dalle loro carte in altrettante categorie: dalla chicca del sommelier ai vini con il miglior rapporto qualità prezzo; dalle etichette territoriali al 'dolce sorso' con cui chiudere in bellezza il pasto. Un progetto inedito che racconta i protagonisti del mondo della sommellerie professionale italiana e traccia, attraverso le loro parole e grazie alla loro expertise, un panorama esaustivo del patrimonio vinicolo della Penisola, e oltre.

Lunedì 9 ottobre "Degustando Special Edition" al Nhow Hotel Milano di via Tortona 35: dieci grandi Chef si ritroveranno per preparare 10 piatti gourmet da degustare accompagnati da grandi vini, eccellenze gastronomiche del territorio e cocktail. (Info: https://shop.tobevents.it/event/degustandomilano/).

Martedì 10, a Palazzo Bovara l'evento "Sardegna Day" con una serie di masterclass in cui le più importanti aziende del territorio isolano presenteranno i propri prodotti al pubblico e un grande Walk Around Tasting dedicato al pubblico, entrambi in collaborazione con Regione Sardegna. Ed ancora quarta edizione milanese di “Lugana Armonie Senza Tempo”, l’evento promosso dal Consorzio Tutela Lugana Doc per far scoprire tutte le sfumature del vino simbolo del territorio gardesano, si terrà venerdì 13 ottobre a Palazzo Bovara. I wine-lovers potranno degustare le etichette di oltre cinquanta cantine in due momenti: dalle 18.30 alle 21 e dalle 21 alle 23. Altro appuntamento è il wine tasting "Eccellenze europee del gusto. Nati per stare insieme", a cura di Ascovilo e Grana Padano, previsto per sabato 14 ottobre (dalle 15.00 alle 18.00 e dalle 18.00 alle 21.00) a Palazzo Bovara. Un’occasione per assaggiare nuove etichette dei territori e delle denominazioni Docg,Doc, Igt, della Lombardia e accompagnare la degustazione con le differenti stagionature di Grana Padano Dop. Le altre location della Milano Wine Week 2023 sono: Cantina Urbana®, con le degustazioni nei tre punti vendita della città, tutti i giorni (escluso lunedì 9 ottobre) in diverse fasce orarie, la festa dell'uva di fine vendemmia, il 14 ottobre nella Winery, con ingresso libero per visitare la cantina e musica live e, infine, il 15 ottobre la Marathon itinerante. Per prenotare le degustazioni è possibile iscriversi tramite l’app di Fever. CityLife Shopping District, che ospiterà il brindisi d’apertura nella serata di sabato 7 ottobre; Eataly Milano Smeraldo con tre eventi: sabato 7 ottobre (ore 18.00 - 20.00) il corso di degustazione "Aperivino: Vini naturali e biodinamici"; giovedì 12 ottobre (ore 19.30 - 21.30) "Pizza e Champagne: a cena con Maison Mandois”; sabato 14 ottobre (ore 18.30 – 20.30) ritorna il format del corso di degustazione dedicato questa volta ai “Vini Siciliani”; Hard Rock Cafè: l'8 ottobre la location ospiterà l’evento "Wine on Tour”, mentre il 10 ottobre, a Palazzo Bovara, presenterà una serata speciale (ore 20.30 – 22; biglietti disponibili su Fever) dedicata all'incontro tra vino e musica rock.

L'edizione di quest'anno renderà omaggio a Marisa Leo, responsabile marketing e comunicazione in una grande cantina cooperativa siciliana, uccisa nelle scorse settimane dal suo ex compagno e Donatella Briosi (sommelier) vittima di femminicidio, con una speciale masterclass a cura dell’associazione nazionale "Le Donne del Vino", in programma per mercoledì 11 ottobre, alle ore 20.30, a Palazzo Bovara. Un viaggio attraverso una selezione di vini spumanti di Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia-Romagna per scoprire realtà più o meno conosciute e soprattutto il lavoro di 8 Donne del Vino forti ed appassionate. Sara Missaglia, giornalista, sommelier, relatore dell’Associazione Italiana Sommelier accompagnerà i partecipanti in una degustazione emozionale raccontando le caratteristiche peculiari di ogni calice e di ogni vitigno, Pinot Nero, Chardonnay, Sangiovese, Pinot Bianco e Lambrusco questi alcuni dei vitigni protagonisti. Il ricavato della masterclass sarà interamente devoluto all’Associazione Palma Vitae di Partanna a sostegno delle donne vittime di violenza che anche Marisa Leo supportava. Infine Casa Mafas in piazza XXV Aprile ospiterà una serie di incontri, presentazioni di libri e laboratori (Ingresso libero previa registrazione su milanowineweek.com. Vino, ma non solo. Sabato 7 alle 18 ci sarà un'anteprima di Re Panettone 2023, che si terrà il 2 e 3 dicembre presso il Parco Esposizioni Novegro. Cinque grandi pasticcieri lombardi proporranno le loro delizie dolci e salate in abbinamento con i vini del Consorzio dell’Asti. Partecipano di Erika Buelli (La Boutique del Dolce di Achille Zoia, Concorezzo), Matteo Manzotti (Grandi Lievitati Manzotti, Treviglio), Andrea Rampinelli (Pasticceria Mac Mahon, Milano), Nicolò Vezzoli (Pasticceria Italo Vezzoli, Carobbio degli Angeli ) e Patrick Zanesi (Pasticceria Dolce & Salato, Liscate, MI). Per partecipare gratuitamente, basta registrarsi sulla piattaforma eventbrite. Gli ingressi sono fino a esaurimento posti.