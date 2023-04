Milano - Celebra il pane, simbolo dell'ospitalità, la prima Giornata della Ristorazione ideata dalla Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero del Turismo per valorizzare e rafforzare i valori ed il ruolo della ristorazione italiana. L'evento in programma il 28 aprile coinvolge ristoranti di ogni tipo, stellati e trattorie, pizzerie e taverne, protagonisti con le loro ricette che hanno come ingrediente principale il pane. Secondo i dati della Confcommercio di Milano sono più di 340 i ristoranti delle province di Milano, Monza-Brianza e Lodi che hanno aderito all'iniziativa.

Ben 784 in tutta la Lombardia. "Il pane è elemento simbolico tramite il quale si celebra il valore della condivisione, un principio cardine della convivialità, dello stare insieme, anche a tavola, secondo una moderna idea di ospitalità - spiegano gli organizzatori - La Giornata della Ristorazione si propone infatti come iniziativa dal basso, inclusiva, solidale e profondamente etica, che vuole invitare tutti gli italiani a celebrare, oltre che il mondo della ristorazione, un sentimento di comunità".

A Milano la Epam-Fipe Milano, organizza la tavola rotonda "L’evoluzione della formazione e delle figure professionali nella ristorazione: da necessità a opportunità". L’appuntamento è dalle ore 10 presso l'Auditorium dell'Università Iulm in via Carlo Bo, 7. Si tratta di una tavola rotonda dedicata al tema della formazione nella ristorazione e alla delicata questione dell’educazione dei più giovani all’impegno consapevole dentro ad uno dei settori più iconici, ma anche in grande cambiamento, della nostra economia. Intervengono: Alessandro Negrini chef e patron 'Il luogo Aimo e Nadia'; Niccolò Frediani, titolare ristorante Ribot; Arturo Carile della Campari Academy manager.

Ma ci sono anche Delia Ciccarelli, corporate relations director McDonald’s Italy; Gabriele Cartasegna, direttore Capac Politecnico del Commercio e del Turismo e Formaterziario, enti formativi che fanno riferimento alla Confcommercio milanese e Massimiliano Bruni, professore associato della Iulm. Saluti di apertura di Fabio Acampora, vicepresidente vicario di Epam-Fipe Milano. Ma come funziona? Sul sito www.giornatadellaristorazione.com potete trovare l'elenco dei ristoranti della Lombardia che aderiscono all'evento con una ricetta a base di pane che interpreta il tema dell’ospitalità.

La scelta di dedicare un piatto che abbia tra gli ingredienti il pane deriva, da una parte, dal valore di condivisione che questo alimento esprime e, dall’altra, dall'azione benefica collegata all'iniziativa con l’attività di Charity promossa da Fipe che devolverà alla Caritas italiana.