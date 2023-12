Milano, LeCarrousel aspettando il Natale: mostra mercato del fatto a mano

Milano, 12 dicembre 2023 – Per Natale torna aCascina Cuccagna di Milano LeCarrousel, tradizionale evento milanese dedicato al bello del fatto a mano. L’appuntamento è domenica 17 dicembre, dalle 10.30 alle 19.30, nelle sale del primo piano e nel porticato della cascina (via Cuccagna 2/4 angolo via Muratori).

Per tutta la giornata artigiani e illustratori propongono le loro originali idee per i regali di Natale. Sono più di 40 gli espositori che espongono le loro creazioni realizzate esclusivamente a mano: oggetti unici, originali, personalizzati e sostenibili.

Non mancano laboratori dedicati principalmente al Natale. Dalle 10.30 alle 12.30 è in programma il workshop Componi la tua ghirlanda con Stefania Gemmati di Casamatiste, rivolto a chiunque voglia divertirsi a creare la propria ghirlanda per abbellire una porta, un tavolo, un angolo della casa oppure che voglia fare un regalo personalizzato e realizzato con le proprie mani (costo 35 euro, prenotazione a: stefania.gemmati@gmail.com).

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 17 per i più piccoli, è in programma la lettura della fiaba La cena di Natale, di Natalie Dargen. A seguire laboratorio natalizio dedicato ai bambini dai 5 anni di età, a cura dell’artista Selena Bortolotto. Quota di partecipazione 3 euro a bambino, prenotazioni a: milanolecarrousel@gmail.com.