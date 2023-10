Future4Cities a Base Milano, la due giorni dedicata alle città che cambiano

Milano, 24 ottobre 2023 – Will presenta Future4Cities a Base Milano, in via Bergognone 34, la due giorni dedicata alle città che cambiano. La prima edizione di Future4Cities in programma mercoledì 24 e giovedì 25 ottobre nasce dalla collaborazione tra Will Media, From, Base Milano e Rappresentanza in Italia della Commissione europea, con l’obiettivo di condividere conoscenza per comprendere come le città si stanno evolvendo e noi con esse. La due giorni aperta al pubblico darà ampio spazio a dibattiti, workshop, talk, podcast, proiezioni, momenti musicali, e premi per celebrare le innovazioni urbane più significative e per stimolare confronti pubblici e dibattiti sulle sfide delle città del futuro.

Alla scoperta della città del futuro

Per entrambi i giorni, in mattinata prenderanno il via i workshop della sezione “Città da progettare”, condotti da alcuni dei protagonisti della scena italiana ed europea che proporranno suggerimenti, spunti di riflessione, esperienze e strumenti innovativi. Per scoprire la città ci sarà poi “Città da esplorare”, il tour guidato in giro per Milano in gruppi di trenta persone per conoscere direttamente sul campo progetti, luoghi e protagonisti delle spinte al cambiamento della città.

Tra immaginazione e realtà

Le sessioni pomeridiane prendono invece il nome di “Città da immaginare” e nascono con l’obiettivo di un confronto su come immaginiamo le città del futuro tra visioni a lungo termine e proposte di soluzione. In serata sarà dato ampio spazio all’intrattenimento, sempre in stile Will: mercoledì ci sarà la proiezione del documentario di Will Media “Habitat – Dove ti senti a casa?” seguito dal talk con l’autore Matteo Caccia; giovedì invece sarà la volta dello spettacolo “Storie di canzoni, storie di città” con Francesco Oggiano e del Dj Set a cura di Plastica.

Gli ospiti

Tra i protagonisti della prima edizione del festival ci saranno numerosi esperti e volti noti di Will come Silvia Boccardi, Matteo Caccia, Francesco Oggiano, Antonio Losito, Carlo Ratti e tanti altri, che proporranno talk di confronto, live podcast gli attesi momenti “How to”, spazi pensati per fornire gli strumenti utili per comprendere temi come l’attivismo urbano o il Pnrr. Giovedì verranno inoltre premiati i progetti vincitori che nel corso degli ultimi mesi hanno presentato la propria candidatura ai Premi Future4Cities in una delle sei categorie previste dalla giuria: Ambiente, Mobilità, Comunità, Sviluppo economico locale, Innovazione, Rigenerazione urbana.

L’evento è aperto a tutti previa registrazione al sito www.eventbrite.com