Il ritorno del Corsaro: dopo Covid e siccità riprende la navigazione sul Naviglio Martesana

Vaprio d’Adda (Milano) – La partenza dall’imbarcadero della Casa del custode, poi un lungo tragitto silenzioso e affascinante via acqua, con vista sulla villa Melzi dove soggiornò Leonardo, sulla vecchia cartiera, sui lavatoi, sul verde del lungo canale e sul parco della villa Castelbarco, sino a Concesa, alle porte del villaggio Unesco di Crespi.

La lunga attesa è finita: in acqua ieri, dopo il “varo” alla presenza delle autorità e la rituale benedizione del navigante, il ‘Corsaro’, battello elettrico che, di qui a fine estate, farà servizio di navigazione turistica su un tratto verde e pittoresco del Naviglio Martesana, ogni domenica, su prenotazione o con un minimo di dieci partecipanti (info e prenotazioni al 351.5400281).

Il ripristino della navigazione sul Martesana a Vaprio d’Adda era atteso da tempo. Una prima sperimentazione, con altra imbarcazione, si era conclusa anni fa, molto prima dell’obbligatorio stop per Covid. Lo scorso anno il problema idrico e il basso livello d’acqua nei canali avevano, qui come altrove, congelato qualsiasi permesso, battelli e barconi erano rimasti agli ormeggi. Così è stato anche quest’anno, sino a primavera inoltrata.

Ora si salpa. Al vernissage di ieri mattina il sindaco Luigi Fumagalli con gli assessori Paolo Margutti e Anna Venturini, la Pro loco e Claudio Corso di Blueriver, che già si occupa di servizio navigazione e proposte turistiche a Trezzo, e a Vaprio della gestione del “Giardino della Casa del custode“. Per il Corsaro, motonave ecologica da 26 posti, il primo viaggio nelle acque del canale. L’appuntamento alle 11 del mattino, la partenza un po’ ritardata da un problema tecnico subito risolto. A bordo la benedizione e poi un brindisi beneaugurante, prima di prendere “il largo”.

La navigazione rappresenta un valore aggiunto alla proposta turistica estiva in tutta la valle dell’Adda. Quello di ripristinare la navigabilità sul Naviglio Martesana e anche su altri tratti è un sogno e un progetto cui non si rinuncia. Fatto il viaggio inaugurale, a Vaprio inizia la stagione. Nel corso dell’estate si potrà imbarcarsi ogni domenica alle 10.45, a disposizione un pacchetto che include navigazione, pranzo e visita al museo interattivo di Leonardo, allestito alla Casa del custode delle acque. L’obiettivo di Comune e Pro loco, naturalmente, è quello di promuovere anche con il turismo d’acqua, e in concomitanza con il calendario di eventi estivi, il patrimonio storico, architettonico e turistico locale.