Milano, al via la Champagne Flores Week: una settimana dedicata alle bollicine francesi

Milano, 23 ottobre 2023 – Settimana all'insegna delle bollicine francesci e dell'Old Cuban, dal 24 al 29 ottobre al Flores Cócteles, il tempio milanese della mixology classica. In occasione dello "Champagne day" che si celebra il 27 ottobre, il locale di via Melloni, organizza la prima edizione dello "Champagne Flores Week".

Due i protagonisti, lo champagne e, in alternativa, l'Old Cuban, lo sparkling cocktail ideato da Audrey Saunders la barista più famosa di New York e una delle bartender più celebri al mondo. Per sette giorni la cocktail list del Flores sarà affiancata da uno special menù dedicato alle bollicine francesi. In carta, quindi, tre etichette ricercate eccezionalmente servite al calice e il cocktail Old Cuban, un classico contemporaneo a base di rum, limone, zucchero, menta e champagne serviti fono alle 21 insieme a un piattino di tapas. Una proposta per rappresentare oltre alla Francia e il suo celebre spumante anche il concetto di vino nel bere miscelato e il mondo degli sparkling drink.

"Al Flores Cocteles tutto è mirato all’ospitalità, al racconto, alla mixology e al cibo celebrati e pensati insieme. Perché provare un calice di champagne o un drink in coppetta è un piacere. Farlo con le giuste liturgia e conoscenza è un’esperienza totale", spiega Sebastian Bernardez.

Proposte per tutti i gusti e prezzi. "Tutte di nicchia, acquistate da aziende di piccole-medie dimensioni. Con qualche eccezione, ovviamente. Per esempio, abbiamo anche il Dom Pérignon, padre spirituale dello champagne, un marchio che non può mancare.”, racconta Giovanni Scialpi, F&B manager del gruppo Dorrego proprietario del cocktail bar. Le bottiglie in menù provengono da più zone della regione dello Champagne. Dalle Montagne di Reims arrivano bollicine note per la potenza, struttura e nobiltà e da quelle della Valle della Marna spumanti dal gusto fruttato e un'elevata morbidezza. Ci saranno anche i vini della Côte Des Blancs, un’area dove si coltivano quasi esclusivamente uve bianche che danno vita a spumanti pregiatissimi. Non manca il Rosé de Saignée. Il costo delle bottiglie? Si va dai 65 ai 350 euro.