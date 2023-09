Bollate, il Settecento in musica a Villa Arconati

Bolalte, 20 settembre 2023 - Musica barocca alla "corte" degli Arconati, domenica 24 settembre, nella piccola Versailles alle porte di Milano. Nella Corte Nobile di Villa Arconati di Bollate gli ospiti potranno vivere le atmosfere del Settecento per un'intera giornata. La Villa tornerà indietro nel tempo con i rievocatori de "Il Tempo Ritrovato" che ridoneranno vita agli usi e costumi dei secoli passati, attraverso abiti, oggetti originali e racconti di un passato perduto. Alle ore 20.30 il concerto settecentesco a cura della Corale Lirica Ambrosiana e dell'Orchestra Thais. Il concerto sarà preceduto, per chi lo vorrà, da un Apericena da gustare nell’atmosfera incantata di Villa Arconati. L’attività di rievocazione storica si svolgerà nelle sale al piano terra e proporrà ai visitatori una giornata tipica dell’aristocrazia nel Settecento: usi e costumi dell’epoca rivivranno attraverso abiti, oggetti e suppellettili del tempo. Nella Sala da Ballo sarà possibile cimentarsi nelle danze tipiche del periodo risorgimentale su musiche di Verdi, Strauss, Puccini e Tchaikovsky, accompagnati dal gruppo di ballo in abiti ottocenteschi. L’attività di rievocazione è gratuita, o meglio è compresa nel acquisto del biglietto d’ingresso alla Villa e si svolgerà per tutta la giornata. Sul palco per il concerto di musica barocca ci saranno il soprano Antonella Matarazzo, contralto Alessandra Notarnicola, violino solista Monica Vacatello, il direttore Roberto Ardigò e 50 cantori, affiancati dall'orchestra composta da 15 professori con clavincembalista. I cancelli della Villa apriranno alle 19 con la possibilità di fare una visita libera del Giardino monumentale, alle 20.30 inizio del concerto che, in caso di pioggia, si terrà nella sala da ballo. I biglietti sono innvendita la sera stessa dell'evento a partire dalle 19 al costo di € 10,00.