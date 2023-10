Milano, le grandi boutique di moda italiana si aprono al pubblico per Apritimoda

Curiosità e segreti delle eccellenze della moda, Made in Italy da “toccare con mano” per tutti con accesso gratuito. Sul luogo del lavoro di artigiani, piccoli laboratori e atelier di note case di moda, questo weekend con la settimana edizione di Apritimoda con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Comune di Milano, Fai Fondo per l’Ambiente Italiano, e Fondazione Altagamma.

Oltre 100 aziende di 14 regione italiane, aprono le porte al pubblico delle proprie attività. La novità di questa edizione è la moda sportiva italiana, uno sguardo al futuro in attesa dei giochi olimpici del 2026. Un’occasione per entrare negli atelier più esclusivi e conoscere storie di aziende, artigiani, imprenditori.

Esordio di famiglie che da oltre un anno si tramandano la manualità come gli artigiani che creano e rifiniscono le spazzole ricercate e apprezzate in tutto il mondo; i maestri che realizzano gioielli-scultura lavorando e intrecciando a mano le perle di vetro di Murano; professionisti che producono cerchietti, copricapi, fiori in seta dipinti a mano, turbanti e bijoux ; donne che con il loro telaio battono seta, ginestra e lane dando vita a creazioni uniche.

Porte aperte anche per realtà di fama mondiale come Armani, Dolce&Gabbana, Loro Piana, Zegna, Fratelli Rossetti che quest’anno compie 70 anni; e piccoli laboratori come Pino Grasso Ricami, Gallia&Peter Cappelli, l’ombrellificio artigiano Maglia, il guantaio Omega di Napoli.

Si rinnova la collaborazione tra NABA, Nuova Accademia di Belle Arti. Agli studenti dei Trienni, Bienni Specialistici e Master Accademici di NABA è stato infatti chiesto di elaborare l’etichetta per un’edizione limitata di Prosecco DOC e Prosecco DOC Rosé. La migliore proposta verrà premiata in una cerimonia che avrà luogo il 9 ottobre, portando alla produzione di alcune bottiglie vestite con l’etichetta esclusiva disegnata ad hoc.

È possibile scegliere la propria visita, guidata e gratuita prenotandosi sul sito https://apritimoda.it.