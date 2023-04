25 Aprile, c’è chi celebra la Liberazione con l’arte: una mostra all’atelier De Wan

Milano, 24 aprile 2023 – Tra le tante iniziative per celebrare il 25 Aprile a Milano, c’è anche chi vuole ricordare la Liberazione dal nazifascismo con il linguaggio dell’arte. Ecco che domani, dalle 11 alle 18 all’atelier De Wan di via Manzoni 44 a Milano, si festeggerà con una rassegna di nuove opere proprio tema. Ci saranno anche i quadri di altri artisti e una nuova linea De Wan di gioielli-fantasia a tema Arte rigorosamente Made in Italy.