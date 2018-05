Milano, 9 maggio 2018. Lo yoga guadagna sempre più consensi e si sta facendo strada anche come attività per i più piccoli. Per questo si preannuncia interessante l‘appuntamento di sabato 12 e domenica 13 maggio: lo spazio “Cavallerizze” del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano ospita infatti la terza edizione di YogaFestival Bimbi, due giorni dedicati allo yoga e attività per ritrovare il contatto con la natura attraverso il gioco e il divertimento.

Il festival è aperto ai bambini da 0 a 12 anni, ma anche alle mamme in attesa, ai neogenitori, agli adulti e agli operatori per l’infanzia. Quest'anno spazio anche a incontri dedicati agli adolescenti. Acquistando il biglietto di ingresso al museo, tutti i laboratori e le attività in programma saranno gratuiti. Per partecipare si può prenotare in anticipo sul sito internet, ma anche registrarsi sul posto presentandosi almeno 20 minuti prima dell’inizio dell’attività. All’interno del Festival sono presenti anche un punto ristoro a misura di bambino, uno Spazio Merenda e un'area per cambio pannolino e allattamento. Lo YogaFestival Bimbi è aperto dalle 10 alle 18.30, ingresso da via Olona.