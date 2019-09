Milano, 25 settemvbre 2019 - Tra gli oltre 300 eventi della Milano wine week che dal 6 al 13 ottobre animeranno la città, sono in programma anche sei itinerari originali. Sempre da palazzo Bovara, (corso Venezia, 51), partiranno infatti gli "original Wine Tours of Oltrepò", che condurranno i partecipanti alla scoperta dei territori del Pinot Nero o del Buttafuoco, delle bollincine prodotte nella valle Versa o tra le ripide colline dell'Oltrepò Pavese. Pranzi, cantine, visite guidate e racconti per immergersi nel mondo del vino, durante la settimana nata per celebrarlo. Un itinerario, invece, porterà in Franciacorta, la patria degli spumanti italiani: alle Cantine Berlucchi, dove il Franciacorta è nato.

6 ottobre, Scuropasso: tra nero e noir: Un percorso alla scoperta delle origini italiane del Pinot nero nelle sue declinazioni più famose: il metodo classico e rosso. La partenza è prevista per domenica 6 ottobre alle 9:30 da Palazzo Bovara (è consigliabile presentarsi 15 minuti prima dell'orario indicato). Il tour prevederà un pranzo all’interno delle cantine di una villa ottocentesca con vista sul giardino all’italiana.

10 ottobre, Versa: bolle d'Oltrepò: Un viaggio nel successo della spumantistica italiana, fra le dolci colline da Santa Maria della Versa a Pometo. I partecipanti gusteranno il pranzo in un elegante agriturismo e avranno la possibilità di assaggiare i prodotti locali durante la visita di due cantine della zona. La partenza è prevista giovedì 10 ottobre alle 9:30 da Palazzo Bovara (è consigliabile presentarsi 15 minuti prima dell'orario indicato).

11 ottobre, Oltrepò: da ovest a est: Tra le ripide colline dell'Oltrepò Pavese in programma degustazioni di vitigni autoctoni e visite ad aziende risalenti ai primi anni del ‘900. La partenza è venerdì 11 ottobre alle 9:30 da Palazzo Bovara (è consigliabile presentarsi 15 minuti prima dell'orario indicato).

12 ottobre, La valla del Riesling: Seguendo il percorso delle terre bianche, fatte di argilla, marna e calcare, i visitatori avranno la possibilità di degustare alcune espressioni di Riesling: da Calvignano a Mornico Losana in programma diverse interpretazioni per ciascuna area. La partenza è sabato 12 ottobre alle 9:30 da Palazzo Bovara (è consigliabile presentarsi 15 minuti prima dell'orario indicato).

12 ottobre, Berlucchi wine tour: Un doppio appuntamento per scoprire la cantina dov'è nato il celebre Franciacorta. La partenza è alle 10 da Palazzo Bovara (è consigliabile presentarsi 15 minuti prima dell'orario indicato), sabato 12 e domenica 13 ottobre.

13 ottobre, Le terre del Buttafuoco: Per scoprire il vino locale per antonomasia, i partecipanti attraverseranno fondi valle, vigneti, paesi caratteristici e castelli. Il tour include il pranzo in un locale storico, che propone ricette di lunga data. La partenza è domenica 13 ottobre alle 9:30 da Palazzo Bovara (è consigliabile presentarsi 15 minuti prima dell'orario indicato).