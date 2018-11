© Riproduzione riservata

Milano, 7 novembre 2018 - Non bisogna per forza andare fino alper vedere laE non c'è neanche bisogno di recarsi fino a. Anche inci sono diverse, dove poter incontrare Santa Claus in persona, scrivere le letterine e assistere alla preparazione del Natale da parte dei folletti. Si parte con la. Attualmente si tratta di un evento itinerante. Nell'edizione del 2018 la Casa Bergamasca di Babbo Natale sarà ospitata nel borgo medievale di Gromo, in particolar modo nel Castello Ginami. Si è arrivati alla 12esima edizione di questa manifestazione, un'edizione non solo itinerante, ma anche delocalizzata in tutto il paese.Il cuore dell'evento si terrà al: qui sarà possibile scrivere la letterina a Babbo Natale e consegnarla poi direttamente a Santa Claus. Ciascun bambino riceverà un regalino da parte di Babbo Natale e potrà anche visitare la sua casa. Laboratori didattici, gestiti dai Folletti della Fattoria Ariete, saranno organizzati a Villa Magdalena. I bambini potranno creare dei lavoretti natalizi da portare poi a casa. Inoltre potranno incontrare anche gli animali della fattoria.Se vi spostate poi atrete visitare anche il Museo delle Armi e il Museo Naturalistico degli Animali delle Orobie. Ovviamente tutto il borgo sarà addobbato a festa., provincia di Milano, si trova un'altra Casa di Babbo Natale. Punto forte di questa Casa di Babbo Natale sono le illuminazioni a tema e i colori, in perfetto stile natalizio. C'è sempre grande affluenza di visitatori, per cui tenetene conto soprattutto se ci andate nei weekend e nei giorni festivi. Le luminarie ricordano molto quelle delle case di Natale addobbate tipiche degli Stati Uniti.