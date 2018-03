Milano, 28 marzo 2018 - Alzi la mano chi in questo momento avrebbe tanto bisogno di rilassarsi in una delle tante terme presenti nel nostro paese. Ogni giorno corriamo da mattina a sera, tra il lavoro, gli impegni, la famiglia e non abbiamo mai un secondo da dedicare a noi stessi. Ma dovremmo riuscire a ritagliarci del tempo solo per noi, per ritrovare il benessere perduto.

E quale occasione migliore se non un giorno alle terme? In Lombardia, ad esempio, sono moltissime le sorgenti, così come gli stabilimenti termali, che possono diventare il nostro punto di riferimento quando siamo davvero arrivati al limite. Anche se non dovremmo mai arrivarci, ma prevenire per tempo il punto di rottura. Ecco le terme più belle della Lombardia.

Quando pensiamo alle terme lombarde sicuramente ci viene in mente la città di Bormio, ideale non solo per chi ama sciare in inverno e fare lunghe camminate in estate, ma anche chi è alla ricerca del benessere. Sono nove le fonti alpine presenti usate dagli stabilimenti termali presenti in città, come i Bagni Nuovi e i Bagni Vecchi, ad esempio.

Anche Sirmione è una località famosissima per le sue terme. La città si affaccia sul Lago di Garda e sono diversi i centri termali che ci permetteranno di ritrovare benessere, salute, pace interiore, armonia...

Le Terme di Salice, poi, sono davvero molto famosa, con centri termali e centri benessere e anche una sezione appositamente pensata per i bambini e gestita da specialisti che sapranno come far star bene i nostri piccoli.

Famosissime anche le Terme di Boario, nella bassa Valle Camonica. Le sorgenti sono quattro e arrivano dal Monte Altissimo, per il benessere di tutta la famiglia. Senza dimenticare l'area relax!

In provincia di Mantova, infine, le Terme di Airone a Sacca di Gioito, con acque che sgorgano da una sorgente di acqua calda a 60 gradi e un'are davvero molto bella dove potersi rilassare e magari anche curare nelle diverse piscine.