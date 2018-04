Milano, 25 aprile 2018 - Fino al 20 maggio 2018 il PAC di Milano ospita la personale di Teresa Margolles (Culiacán,1963), un'artista messicana che vive e lavora tra Città del Messico e Madrid. Le opere raccontano la realtà complessa della società in cui viviamo e che spesso è caratterizzata da atti di violenza che stanno lentamente distruggendo l'umanità. Tanti i riferimenti alla sua terra, il Messico.

Il suo stile è minimalista e si può rivedere in tutte le 14 installazioni in mostra al PAC che parlano di morte, ingiustizie sociali, odio di genere, marginalità, corruzione, con una continua lotta tra orrore e bellezza.

La mostra è promossa dal Comune di Milano – Cultura e prodotta dal PAC con Silvana Editoriale e fa parte del programma dell'Art Week, la settimana milanese dedicata all'arte contemporanea. Inoltre l'artista presenta in questa occasione una performance tributo a Karla, prostituta transessuale assassinata a Ciudad Juárez (Messico) nel 2016.

Il PAC - Padiglione d'Arte Contemporanea si trova in via Palestro 14 a Milano. E' aperto il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 19.30, il martedì e il giovedì dalle ore 9.30 alle ore 22.30, chiuso il lunedì, ultimo ingresso un'ora prima della chiusura. Speciali aperture il 25 e 30 aprile dalle ore 9.30 alle ore 19.30 e il primo maggio dalle ore 9.30 alle ore 22.30.

Il biglietto intero ha un costo di 8 euro, ridotto di 6.50, ridotto a 5 euro per chi ha l'Abbonamento Musei Lombardia.

Foto @pacmilano.it