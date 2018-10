3 min





Milano, 10 ottobre 2018 - Non solo in estate, ma anche in autunno la Lombardia ci propone tantissime fiere e festival gastronomici. A partire dalle Sagre della Zucca: ce ne sono diverse nella regione, appuntamenti che ogni anno rinnovano la passione per questa verdura arancione.



Il 21 ottobre torna la Festa della Zucca di Agra (VA), con il suo storico concorso di Miss Zucca e la gara di decoratori di zucche: qui gli artisti realizzeranno magnifiche opere di intaglio di zucca. Non mancherà il tradizionale mercatino dell'artigianato, con più di 100 bancarelle, il tutto nel centro storico di Agra. Alcuni cortili, poi, ospiteranno mostre e esposizioni. Oltre alla zucca, qui troverete anche castagne e risotti. A Quistello (MN), invece, fino al 14 ottobre si terrà la locale Festa della Zucca, grande evento culinario. Il menù offrirà non solo pietanze a base di zucca, ma anche tante altre specialità del territorio.



Nuova edizione anche per la Sagra della Zucca Bertagnina di Dorno (PV), evento dedicato alla famosa cucurbitacea dornese. Anche a Gavirate (VA) si tiene la Festa della Zucca: le domeniche della città dal 7 al 21 ottobre si arricchiscono con stand gastronomici, mostre, musica e attrazioni. Particolarissimo l'evento di Mantova, Di Zucca in Zucca: non è una sagra vera e propria, bensì una manifestazione che dura tre mesi, da settembre a dicembre. Si tratta di un vero e proprio itinerario gastronomico della zucca, fra coltura e cultura.



Questi sono solo alcuni degli eventi futuri, ma fra settembre e ottobre sono tante le sagre dedicate alla zucca in Lombardia. Fra di esse ricordiamo Funghi e Zucche a Vergiate (VA), la Mostra della Zucca del Basso Lario a Cernobbio (CO), la Festa della Zucca di Casalmaggiore (CR), la Sagra della Zucca di Osmate (VA) e la Sagra della Zucca a San Silvestro di Curtatone (MN).



