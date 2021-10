Si avvicina il giorno della presentazione dell'edizione 2022 della guida del Gambero Rosso dedicata alle pizzerie migliori d'Italia. New entry, conferme e miglioramenti verranno illustrati in un appuntamento organizzato ad hoc al centro congressi della Mostra d'Oltremare di Napoli, la capitale internazionale della pizza. Sarà un ritorno dal vivo dopo lo stop imposto dalla pandemia.

Secondo quanto anticipato dai responsabili della guida, che premia con i "tre spicchi" i locali migliori, ci sono oltre 70 nuovi ingressi che bilanciano l'uscita di scena di alcuni esercizi, costretti alla chiusura proprio per le difficoltà incontrante a causa del coronavirus e le limitazioni all'apertura. Lo stop forzato, fanno sapere sempre dal Gambero Rosso, è servito ai pizzaioli per sperimentare e ideare nuove ricette: sono stati migliorati e diversificati gli impasti, sono nati numerosi orti di proprietà per coltivare ortaggi e erbe aromatiche con cui farcire le pizze, sono state arricchite le carte dei vini e dei dolci.

Le migliori cinque pizzerie lombarde

Questi, secondo il giudizio degli "assaggiatori" del Gambero Rosso, i cinque locali dove si gusta la pizza migliore in Lombardia.

Sono Crosta, in via Felice Bellotti a Milano, panificio e pizzeria aperto nel 2018, fra i pionieri nell'impiego del lievito madre e del grano macinato a pietra. C'è poi l'Enosteria Lipen di Triuggio, in provincia di Monza e Brianza, che sulla pagina Facebook si presenta come un locale specializzato in "pizza napoletana verace e pala romana". Ancora, la Filiale a l'Albereta di Erbusco, in provincia di Brescia, che sul sito internet dice di puntare su "impasti leggeri e abbinamenti inediti" accompagnati da vini Franciacorta e cocktail. Nella lista si conferma Montegrigna-Tric Trac di Legnano, nell'Alto Milanese, fra i primi locali a sperimentare con gli impasti (mais, Korasan, integrale Tramonti, fra gli altri). Ed è ancora in provincia di Brescia, a Bagnolo Mella, il quinto ristorante premiato dal Gambero Rosso. Si tratta di Sirani, altro locale ai vertici dell'arte pizzaiola da anni, noto per le sue farciture fantasiose come, per esempio, la catalana con pomodori fritti e pecorino conciato romano e guanciale.