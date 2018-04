Milano, 11 aprile 2018 – La bicicletta è il mezzo di trasporto più ecologico e sano che possiamo prendere ogni giorno. Fa bene alla salute, perché ci permette di fare un po' di sana attività fisica ogni giorno, semplicemente andando al lavoro, a fare la spesa, a prendere i bambini a scuola. Fa bene all'ambiente, perché così finalmente lasceremo a casa l'auto e inquineremo un po' di meno.

Tutti noi vorremmo prendere più spesso la bicicletta, ma il problema è sempre lo stesso: sono poche le piste ciclabili sicure nel nostro paese, dove viaggiare in sella alla due ruote. Per fortuna qualcosa si sta muovendo e sempre più amministrazioni pensano anche ai ciclisti. Se vivete in Lombardia o se volete organizzare un tour in bici della regione, ecco le piste ciclabili più belle.

La Ciclovia Valganna è sicuramente uno dei percorsi più famosi, che in 19 chilometri collega l'Italia alla Svizzera, lungo una tranvia che oggi non si usa più. Si va dalla provincia di Varese fin sulle rive del Lago di Lugano, in un paesaggio davvero incantevole.

La Ciclabile Valchiavenna collega, invece, Verceia, sul Lago di Mezzola, a Villa di Chiavenna, al confine con la Svizzera. 24 chiloetri immersi nella natura.

Da non perdere anche la Ciclabile della Val Brembana, che collega Zono e Piazza Brembana, per un percorso fresco e facile in lieve pendenza. 21 chilometri lungo l'ex ferrovia.

Bellissima anche la Ciclabile Val Camonica, immersa nelle montagne per un percorso facile che dura all'incirca 40 chilometri. Da Capo di Ponte a Pisogne, si passa attraverso mete tutte da visitare.

E perché non andare Da Milano a Pavia lungo il Naviglio Pavese? Per una giornata in bicicletta non c'è niente di meglio di un bel percorso cittadino!