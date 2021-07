MIlano - Suggerisce menu ma anche luoghi ideali per un delizioso “déjeuner sur l’herbe” metropolitano a Milano. Per chi resta in città quest'estate, da oggi l’app di take away Pick Meal Up propone ai propri utenti e follower una guida ai parchi e giardini più suggestivi di Milano collegati ai migliori ristoranti della zona dove ordinare e ritirare il proprio menu. Come funziona? Basta visitare il sito web per ottenere la mappa della città, selezionare la zona dove si desidera gustare il proprio pranzo o cena en plein air e affidarsi a Pick Meal Up. Oltre agli spazi verdi ideali per sfuggire al caldo, la piantina indica anche i ristoranti che hanno aderito alla piattaforma, per un take away pratico, veloce e gustoso. In questo modo anche chi resta in città nelle prossime settimane potrà organizzare dei momenti di pausa, con la famiglia, gli amici, all'ombra delle piante, all'insegna del buon cibo.

Qualche esempio: in zona Naviglio Grande è possibile fare una sosta al parco Baden Powell o nel vicino parco Segantini, ordinando con Pick Meal Up, i saporiti piatti della tradizione indiana del Ristorante Raj e la pasta fresca di Acquasala. Mentre da Just Drink Milano, a pochi passi da entrambi i parchi, si potranno acquistare bevande fresche per tutti i gusti. Le pietanze di Gud Darsena e Pausa Cafè, così come i dolci di The Sweet Lab, in via Cesare Correnti, sono l’ideale per chi desidera rilassarsi nel parco Giovanni Paolo II, alle spalle delle Colonne di San Lorenzo. Chi vuole esplorare la parte nord della città, potrà lasciarsi tentare dalle specialità peruviane di Aki Me Kedo, dai piatti abruzzesi di Cuore d’Abruzzo, o ancora dagli hamburger brasiliani di Lanchonete To Atoa, poi andare alla scoperta della splendida Villa Filzi o del piccolo, ma suggestivo, parco Trotter.

A due passi dalla Bocconi e da parco Ravizza ci sono invece a portata di "bocca" le piadine di Piadineria Ripamonti e gli hamburger firmati Cow Burger, perfetti per una pausa pranzo golosa. Sono tante le zone della città segnalate nell’app e altrettanti i ristoranti tra cui scegliere: basta un clic per prenotare il proprio pasto e passare a ritirarlo nell'orari desiderato, prima di raggiungere il parco più vicino. Con questo servizio, Pick Meal Up, l’app di take away pensata dai ristoratori per i ristoratori, propone un modo di vivere la città e di riappropriarsi dei suoi spazi verdi, concedendosi una pausa di relax senza rinunciare al proprio piatto preferito.