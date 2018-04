7Milano, 18 aprile 2018 – Pirandello torna al Pacta Salone di Milano: fino a domenica 22 aprile 2018 va in scena sul palco Uno, Nessuno, Centomila, per la regia di Annig Raimondi e con una produzione PACTA . dei Teatri in collaborazione con il progetto riabilitativo RI – COSTRUZIONE del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASST di Lodi e Regione Lombardia.

Annig Raimondi, in scena assieme a Maria Eugenia D’Aquino, Riccardo Magherini e Alessandro Pazzi, presenta il famoso testo di Pirandello. Lo spettacolo è inserito nel programma di "Novecento Italiano" del Comune di Milano.

"Uno, Nessuno, Centomila" sarà in scena al Pacta Salone di Milano, in via Ulisse Dini 7, fino a domenica 22 aprile 2018, con i seguenti orari: da martedì a sabato alle ore 20.45, domenica alle ore 17.30. I biglietti hanno un costo intero di 24 euro, ridotto con convenzioni 18 euro, under 25 e over 60 12 euro, CRAL e gruppi 10 euro, gruppi scuola 9, prevendita 1.50.

In contemporanea nel Foyer del teatro saranno allestite, per il Salone del Mobile di Milano, due mostre che fanno parte del Fuori Salone: fino a domenica 22 aprile dalle ore 11 alle ore 22 si possono visitare con ingresso libero "Vasi di visi", in collaborazione e per Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus di Cesano Boscone, e "Le solite facce in viaggio" tra Lodi e Milano di Ri-Costruzione, il progetto riabilitativo del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASST di Lodi.