Milano, 12 agosto 2018 - Per chi resta a Milano, Ferragosto può essere un'ottima giornata da passare come "turisti" in città girando tra le varie offerte culturali oppue può anche essere l'occasione per andare in quei musei milanesi tanto vicini a casa, ma mai visitati. Tutti i maggiori musei cittadini il 15 agosto sono aperti e, in alcuni casi, con anche proposte speciali per la giornata di festa.

A Palazzo Reale (piazza del Duomo) c'è la mostra "Impressionismo e Avanguardie" con una selezione di 50 capolavori dei più grandi pittori dell'800 e '900 provenienti dal Philadelphia Museum of Art (dalle 9:30 alle 19:30)

Le Gallerie d’Italia (piazza della Scala) è aperta con la mostra sulla "Collezione Luigi e Peppino Agrati" con la raccolta di opere dei due industriali lombardi di arte della seconda metà del Novecento.

Al Mudec (via Tortona) rprosegue la mostra "Modigliani Art Experience" dalle 9:30 alle 19:30.

Il Museo della Scienza e della Tecnologia (via San Vittore 21) proprone un Ferragosto dedicato soprattutto ai più piccoli con il programma di "MuseoEstate" (dalle 10 alle 19) con attività nei laboratori interattivi, mostre temporanee e visite guidate comprese nel biglietto d’ingresso. Al mattino, con il biglietto aggiuntivo si potrà visitare insieme a una guida l’interno del sottomarino Enrico Toti. Inoltre nella Tinkering Zone vengono allestite "Piste per biglie acrobatiche" in cui adulti e bambini a partire da 8 anni potranno sfidarsi con le biglie. Per i bambini dai 3 ai 6 anni ci sono anche attività con le bolle di sapone, matematica, ombre e luci colorate.

Al Castello Sforzesco prosegue il programma dell’ "Estate Sforzesca" e già per la vigilia di Ferragosto, il 14 agosto, va in scena lo spettacolo "#millemigliamusica" con Cinzia Leone, Marco Ferradini, Giada Agasucci, Jordan Brown, Charlotte Ferradini, Ujig & Lucky L. E poi c'è la grande pista da ballo allestita dal Comune in piazza del Cannone aperta dalle 15 del 14 agosto con il "Cinema Quiz" prima dela musica con dj, mentre il 15 agosto a partire dalle 15 vcomincia la festa di Ferragosto, con dj e poi musica live fino alle 23.

Inoltre sono aperti con i consueti orari tutti gli altri principali spazi museali milanese: il Museo del Novecento (piazza Duomo), la Pinacoteca di Brera (via Brera 28, chiusura biglietteria alle 18.40), il Museo Poldi Pezzoli (via Manzoni 12), il Museo di Storia Naturale (corso Venezia 55, Giardini Pubblici "Indro Montanelli") oppure il Pac (Padiglione d'Arte Contemporanea in via Palestro, 14).