Milano, 14 agosto 2019 - Tutto pronto per domani, 15 agosto? Gli eventi non mancano tra sagre, feste e concerti. E sono in programma anche suggestivi spettacoli pirotcenici. Oltre che sull'intrattenimento, però, si può anche puntare sulla cultura e visitare qualcuno tra i musei e le mostre in corso a Milano.

PALAZZO REALE - Si può visitare la mostra 'Preraffaelliti: Amore e Desiderio', oltre alle esposizioni a ingresso gratuito 'Nanda Vigo. Light Project', 'Nespolo fuori dal coro' e 'Guido Pajetta. Miti e figure tra forma e colore'. Giovedì 15 agostol'orario è dalle 9.30-22.30. Da segnalare, oltre alle mostre, il cinema all'aperto: prosegue senza sosta la programmazione di AriAnteo 2019 nel cortile di Palazzo Reale: l'ingresso alla proiezione di Ferragosto è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

CASTELLO SFORZESCO - Aperti straordinariamente a Ferragosto anche i musei civici del Castello Sforzesco, inclusa la rassegna 'Leonardo mai visto' inserita nel programma di eventi a 500 anni dalla morte del Genio: si possono visitare la celebre Sala delle Asse, riaperta in occasione dell'anniversario, la mostra Intorno alla Sala delle Asse: 'Leonardo tra Natura, Arte e Scienza' e l'installazione multimediale 'Leonardo a Milano'. L'apertura al pubblico è prevista in orario 9-17.30.

GAM - GALLERIA D'ARTE MODERNA - Alla Gam è possibile visitare la mostra Andrea Ventura, oltre alle collezioni permanenti. L'orario di apertura è 9.30-17.30.

MUSEO DEL NOVECENTO - Al Museo del Novecento c'è la mostra sul cinema sperimentale di 'Marinella Pirelli Luce Movimento', la personale di Remo Bianco 'Le impronte della memoria' e, anch'essa inserita nel programma delle celebrazioni vinciane, 'Lucio Fontana. Omaggio a Leonardo'. L'orario di apertura è 9-22.30.

IL MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA - Al Museo della Scienza, in questo period, sono incluse nel prezzo del biglietto le mostre 'Batman: 80 Years of Technology' e 'Leonardo Da Vinci Parade', è sempre aperto in orario 10-19 e ospita anche speciali laboratori di Ferragosto per bambini.

MUDEC - MUSEO DELLE CULTURE - Al Mudec si possono visitare la mostra 'Roy Lichtenstein: multiple visions' e, nello spazio Mudec Photo, 'Liu Bolin. Visible Invisible', dedicata al performer cinese famoso per le sue performance mimetiche; è chiusa, invece, per riallestimento fino al 30 settembre la collezione permanente del Mudec Oggetti d'incontro. L'orario è dalle 9.30 alle 22.30.

PINACOTECA DI BRERA - Il giorno di Ferragosto si festeggia il compleanno della Pinacoteca di Brera, che quest'anno compie 210 anni: per l'occasione, nell'anniversario dell'apertura del prestigioso museo, è previsto l'ingresso gratuito per tutta la giornatadi giovedì 15 agosto, in orario 8.30-22.15; inoltre, a partire dalle 18, è previsto un nuovo appuntamento del ciclo Brera Musica con i giovani musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado che si esibiscono nelle sale riallestite della Pinacoteca di Brera.

GALLERIE D'ITALIA - Neanche le Gallerie d'Italia di piazza Scala chiudono: anzi, la sede museale di Intesa Sanpaolo, che in questo periodo ospita - oltre alla sua collezione permenente - le mostre '13 storie dalla strada: fotografi senza fissa dimora'e 'Dall'argilla all’algoritmo: arte e tecnologia' dalle Collezioni di Intesa Sanpaolo e del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. E' aperta al pubblico straordinariamente a ingresso gratuito in orario 9.30-19.30.

TRIENNALE DI MILANO - Alla Triennale si possono visitare le mostre e le installazioni della XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano 'Broken Nature' e il nuovo Museo del Design Italiano: la Triennale resta straordinariamente aperta a Ferragosto in orario continuato 10.30-20.30.

PALAZZO MORANDO - A Palazzo Morando si possono visitare le mostre 'Rosanna Schiaffino e la moda: abiti da star e Fibbie! Moda, Arte e Gioiello', in orario 9-13 e 14-17.30.

ACQUARIO CIVICO - All'Acquario Civico c'è la mostra 'Moti d'acque e immaginario urbano', in orario 9.30-17.30.

STUDIO MUSEO FRANCESCO MESSINA - Lo Studio ospita le personali 'Regno sottile' di Giulia Manfredi e 'Il cielo ritrovato' di Roberto Fanari, in orario 10-18.

MUSEO DEL RISORGIMENTO - Il Museo del Risorgimento è visitabile in orario 9-13 e 14-17.30.

MUSEO DI STORIA NATURALE - Il Museo di Storia Naturale è visitabile in orario 9-17.30.

MUSEO ARCHEOLOGICO - Il Museo Archeologico è visitabile in orario 9-17.30

LA CASA MUSEO BOSCHI DI STEFANO - La Casa Museo è visitabile in orario 10-18.

PAC - PADIGLIONE D'ARTE CONTEMPORANEA - Al Pac è visitabile la mostra 'Anna Maria Maiolino. O amor se faz revolucionàrio', aperta al pubblico in orario 9.30-19.30 con biglietti a prezzo dimezzato.

LA FABBRICA DEL VAPORE - Tra le mostre in corso a Milano dedicate alle celebrazioni vinciane ci sono anche sono Leonardo da Vinci 3D alla Fabbrica del Vapore e Leonardo & Warhol in Milano: the Genius Experience nella Cripta di San Sepolcro. Entrambe sono aperte a Ferragosto, la prima in orario 10.30-23.00 e la seconda in orario 16.00-20.00.