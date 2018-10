Milano, 16 ottobre 2018 - Sarà inaugurata giovedì 25 ottobre alle 18.30 alla sala espositiva N3 della Regione Lombardia la mostra dal titolo “La loro vita non è un gioco. Acqua, salute e istruzione per i bambini del Myanmar” organizzata da Terre des Hommes Italia, in collaborazione con la Regione Lombardia,

L’esposizione, allestita sino al 14 novembre, si lega a doppio filo con gli interventi predisposti dalla fondazione sul territorio birmano. Gli scatti fotografici realizzati in Myanmar dal testimonial del progetto Beppe Convertini illustrano le principali emergenze umanitarie in Myanmar, le conseguenti necessità economiche e sociali della popolazione civile, in particolar modo dei bambini e di come la Fondazione Terre des Hommes Italia interviene per dare supporto alle comunità locali e alle famiglie in condizioni di forte vulnerabilità. La mostra è a ingresso libero con orario 10-18.