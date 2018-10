© Riproduzione riservata

Milano, 31 ottobre 2018 - Sono numerosi iche, ogni anno, vengono organizzati in Lombardia. Fra quelli più amati ci sono quelli di, in primi lasenza dimenticare quelli di. Se volete partecipare a mercatini natalizi un po' più piccoli, ma sempre ricchi di idee regalo, ecco che vi consigliamo quelli di Mapello, Albosaggia, Mantova e Iseo. Non sono ancora state rivelate tutte le date e gli orari dei principali Mercatini di Natale 2018 della Lombardia, per cui vi invitiamo a consultare i siti ufficiali e le Pagine Facebook dei singoli mercatini natalizi per vedere se anche quest'anno verranno organizzati e in quali date e orari.E' stata confermata la Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! a Milano: si terrà dal 7 al 10 dicembre 2018. E' un mercatino atteso dai milanesi e non solo, insieme a quello di Piazza del Duomo, i cui orari e date devono essere ancora confermati. Laè un appuntamento tradizionale per gli acquisti di Natale: intorno al Castello Sforzesco si sviluppa un'ampia scelta di espositori, con anche artigiani e rivenditori di cibo. Confermato anche L'Artigiano in Fiera a Fiera Rho dal 1 al 9 dicembre, mentre c'è attesa per il Mercatino di Natale in Piazza Duomo, il Green Christmas della Fonderia Napoleonica nel quartiere Isola e il Mercatino di Natale dei Giardini Pubblici Indro Montanelli.Spostandoci da Milano, sono stati confermati il, il 15-15 dicembre 2018 e i Mercatini di Natale di Bagnaria, l'8 dicembre. Confermato anche il Mercatino di Natale a Mantova Thun Winter, dal 1 al 26 dicembre 2018. I Mercatini di Natale a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo, si terranno dal 17 novembre al 16 dicembre, mentre quelli di Corte Franca, in provincia di Brescia, il 9 dicembre. Domenica 2 e domenica 16 dicembre a Crema si terranno i Mercatini di Natale sotto il Torrazzo, mentre i Mercatini di Natale di Tromello, in provincia di Pavia, si svolgeranno l'8 dicembre.Attese lecon la sua suggestiva atmosfera, icon le casette di legno, di Cremona, di Darfo Boario Terme, di Iseo, di Isola Dovarese e quelli di Livigno, anche qui con le tradizionali casette di legno. Mancano ancora conferme per i Mercatini di Natale di Manerba del Garda, di Morbegno, di Sondalo e Vigevano.Foto: By Goldmund100 [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons