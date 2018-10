Milano, 18 ottobre 2018 - Meditare ovunque è possibile e anche semplice. Così Art of Living, la ONG presente in 152 Paesi e in Italia dal 1998, ha lanciato #milanomedita, un’iniziativa gratuita che proseguirà fino alla fine di ottobre con incontri e meditazioni in città e in Italia.

L’1 e 2 novembre, il fondatore Sri Sri Ravi Shankar, ambasciatore di pace tra i cinque uomini indiani più influenti nella classifica di Forbes, terrà per la prima volta nel nostro Paese una masterclass di meditazione: “Unveiling Infinity”. Sri Sri svelerà 112 tecniche di meditazione tratte dalla sapienza vedica di un testo sanscrito di 7.000 anni fa, il “Vigyan Bhairav”. Come preparazione all’evento finale, sono stati pensati incontri e webinar, ma anche una Challenge per sfidare i temerari e i più pigri, e un evento speciale di meditazione in Tram. Il messaggio corale è che tutti possono meditare e si può meditare ovunque, anche in una città frenetica come Milano, persino in tram.

Ecco gli appuntamenti imperdibili e come registrarsi gratuitamente:

dal 22 al 26 ottobre - ore 7 e ore 19: Challange II - Meditazione nella Vita Quotidiana. Per 5 giorni, appuntamento per 30’ di pratica, alle 7.00 prima di iniziare la giornata oppure alle 19.00 prima di cena. Da casa o ovunque tu sia, collegandoti con il tuo cellulare. Per sperimentare il potere della pratica come abitudine quotidiana. Registrazione necessaria http://bit.ly/meditachallenge

Il 22 ottobre, alle 20. Online Webinar - È Tempo di Meditare con Swamiji Jyothirmayah. Esperienza di meditazione per dominare la mente e fluire con gli eventi. Registrazione necessaria http://bit.ly/meditaswami

Il 27 ottobre alle 16. Meditare in Tram– viaggio verso l’infinito tra le vie del Centro con tappe intermedie. Ritrovo per un primo gruppo in Piazza Castello (angolo Beltrami-MM1 Cairoli) ore 16, oppure alle ore 17 in via Cantù (angolo Orefici MM1/3 Duomo) e arrivo in Porta Genova alle 18.15. Durante il percorso non solo meditazioni guidate, ma anchemantra in musica e apericena veg al termine nella sede di Art of Living più vicina. È necessaria la registrazione, perché i posti sono limitati http://bit.ly/meditamilanotram

Gestire la mente nelle sfide del quotidiano diventa più facile se siamo in grado per qualche istante di portare la mente in quello stato di riposo e di serenità che è proprio della meditazione, stato che naturalmente appartiene alla mente ma che non abbiamo imparato a frequentare. Quando la mente si ferma, la consapevolezza aumenta. L’esperienza unica e personale che ne deriva conduce poi a una più reale e concreta espressione del proprio potenziale, della propria visione e a una maggiore connessione con il proprio senso di Sé.

E così, ecco un percorso in preparazione dell'arrivo di Sri Sri Ravi Shankar, che porta per la prima volta in Italia la masterclass Unveiiling Infinity. Perché meditare vuol dire entrare in contatto con l'infinito che è dentro di noi, sorgente di autentica pace e felicità. Esperienza unica e personale che ci conduce poi ad una più concreta espressione del nostro potenziale e ad una maggiore connessione con noi stessi e con l'ambiente intorno a noi. La scienza ci dice che la meditazione, oltre ad essere salutare per la biochimica del nostro organismo, si riversa nel rapporto con il contesto ambientale in cui siamo inseriti: quando meditiamo facciamo del bene non solo a noi stessi, ma a tutta la società.

Per questo il Tour di Sri Sri Ravi Shankar in Italia sostiene, in particolare, due progetti umanitari: Il Progetto Internazionale Art of Living Prison SMART (Stress Management and Rehabilitative Training) offre un sostegno verso una detenzione che non sia solo punitiva, ma realmente riabilitativa: assunzione di responsabilità e rieducazione per gli autori di reato e strumenti concreti per la gestione del trauma per le vittime. Presente in Italia, e in particolare a Milano, da 15 anni. www.prisonsmart.eu. Il Progetto Internazionale Art of Living Gift a Smile offre educazione gratuita in 618 scuole a 67.887 studenti nelle zone rurali dell’India. www.artofliving.org/giftasmile.

Il 2 novembre alle 20 è prevista una conferenza pubblica finale dal titolo: “Era Digital: dal Detox all'Infinito”, mentre la tappa finale a Firenze concluderà la visita in Italia del leader spirituale.

Info e prenotazioni 800168970

WA 340 670 9178

