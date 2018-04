Milano, 18 aprile 2018 – Dai tempi più antichi il labirinto è senza dubbio uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi: la mitologia e la storia classica sono ricchi di racconti che vedono come protagonisti questi intricati percorsi che si snodano secondo diversi modelli e planimetrie. Ogni labirinto è una storia a se e perdersi, da soli o in compagnia, è sempre un gran divertimento. A patto di riuscire a uscirne!

Anche in Lombardia esistono diversi labirinti, storici e più recenti, che possiamo visitare, per una gita sicuramente molto originale da organizzare in famiglia o in compagnia dei nostri amici. La sfida a chi riesce per primo a uscire da quei corridoi intricati, fatti di siepi verdi e profumate, sarà assolutamente divertente.

Sicuramente il Labirinto della Masone di Fontanellato, in provincia di Parma, è uno dei più famosi non solo della Lombardia o dell'Italia, ma di tutto il mondo. E' infatti il più grande del mondo ed è persino uno dei più recenti. Il progetto è iniziato nel 2005 ed è stato terminato nel 2015 da Franco Maria Ricci insieme agli architetti Pier Carlo Bontempi e Davide Dutto. Tre chilometri di percorso, tre metri per ogni corridoio tra siepi di bambù. Delle vere e proprie dimensioni da record!

Lo sapevate, poi, che al Parco della Preistoria di Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona, accanto alle ricostruzioni di animali preistorici c'è anche un labirinto? E che ne dite di portare i bambini a divertirsi nel labirinto di mais di Mezzago, in provincia di Monza e Brianza? Da qualche anno viene proposto un labirinto di mais, uno spazio temporaneo dove perdersi in compagnia.