Milano, 21 settembre 2018 - Bambini e famiglie in festa, domenica 30 settembre dalle 10.30 alle 18.30, nel parco di City Life. E' la prima edizione del Milano Kids Festival, un evento gratuito all’aria aperta dedicato a bambini dai 3 ai 10 anni e ai loro genitori che attraverso giochi, laboratori e incontri formativi permetterà ai partecipanti di confrontarsi su temi importanti come il cyber-bullismo, il diritto al gioco e la sostenibilità ambientale. Un'iniziativa organizzata dall’Associazione Smartitaly, che farà parte della Milano Green Week. Alcuni dei convegni e dei laboratori saranno curati dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia in collaborazione con la Casa Pediatrica del Fatebenefratelli di Milano

“L’idea è quella di aiutare le famiglie, in un periodo di forte cambiamento, a capire meglio le necessità dei loro bambini, affrontando le sfide quali l’educazione digitale e quella ambientale”, ha spiegato Angela Lippa, ideatrice e organizzatrice del Milano Kids Festival, che ha proseguito: “l’obiettivo del Kids Festival è di promuovere una cultura che metta al centro i diritti dei bambini, proteggendoli dai rischi del cyber-bullismo e dell’isolamento digitale suggerendo un nuovo tipo di approccio educativo che valorizzi tutto il potenziale dei bambini in armonia con l’ambiente”.

IL PROGRAMMA - Il Kids Festival è un evento che coinvolge decine di associazioni e coinvolge i bambini in giochi, percorsi didattici e laboratori. “La Psicologia per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza” realizzato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia è un percorso visivo per spiegare ai bambini, attraverso immagini appositamente studiate, quali sono i propri diritti e la loro importanza. Missione Terra è invece un gioco per impegnarsi insieme nella difesa del pianeta. Sempre a proposito di Ambiente quest’anno un ospite d’eccezione: il Parco Nazionale d’Abruzzo coi suoi laboratori sensoriali per prendere confidenza con il lupo, l’orso e gli altri animali del Parco. I bambini del Kids Festival impareranno anche a costruire un libro con Maria Pia Alignani e raccontare delle storie con Annalisa Strada.

Ma al Milano Kids Festival i bambini potranno anche imparare gli antichi mestieri e a costruirsi da soli la propria trottola e altri giocattoli, dimenticandosi per un giorno tablet e smartphone, mentre i genitori potranno imparare alcuni trucchi per difendere i propri figli dal cyberbullismo. Non mancherà naturalmente la Ludoteca, realizzata insieme ad Assogiocattoli e lo spazio per disegnare, colorare e persino lavorare con le perline. Ma un Festival dei bambini nel verde non è un Festival senza lo sport. Nel parco di CityLife si giocherà a rugby con gli allenatori dell’AS Rugby Milano e della Nazionale, si proverà la scherma con l’Accademia di scherma, gli scacchi, il golf e persino le bocce, con i nonni protagonisti. L'evento si caratterizza anche per gli incontri formativi rivolti agli adulti che tratteranno temi quali bullismo e cyber-bullismo, la sicurezza dei giocattoli e l’importanza di trasmettere il rispetto per l’ambiente. La partecipazione agli incontri è libera, ogni intervento tenuto da esperti durerà circa un’ora e darà modo ai genitori di fare domande, intervenire e aggiornarsi. Il programma completo, ricchissimo, è consultabile e scaricabile sul sito www.milanokidsfestival.org.

SPONSOR E PARTNER - Il Milano Kids Festival fa parte dell’iniziativa “Milano Green Week”, per la valorizzazione e la condivisione del patrimonio verde della città. Gli sponsor del Kids Festival sono A2A e Banca Generali, che da subito hanno creduto nel progetto consentendo all’Associazione Smartitaly di organizzare un evento totalmente gratuito e fruibile da chiunque desideri partecipare. Numerosi i partner coinvolti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: A2A; Banca Generali; City Life; Ungaro Assicurazioni; Itas; De Agostini; Hoepli; Assogiocattoli; Parco Nazionale d’Abruzzo; Parc Nouveau; Vaielettrico; Associazione Culturale Artigiana Il Tarlo; Crea; Accademia della Scherma; GUD e Smart Softweb.