Milano, 27 ottobre 2021 - Colleganza per ripartire insieme. Colleganza come nuova alleanza tra produttori e botteghe, negozi di città e di campagna, abbraccio al mondo della ristorazione. Colleganza e non concorrenza. "Il Gusto della colleganza" è il tema di Golosaria 2021 che dopo l’edizione digitale dello scorso anno, torna in presenza al MiCo - Milano Convention Center dal 6 all’8 novembre.

Due parole: Gusto, inteso non solo come mangiarbere ma anche (e soprattutto) come modo di vedere le cose e di raccontarle e Colleganza, un termine giuridico mutuato dal linguaggio della psicologia che è la chiave da cui ripartire dopo il Covid. Per tre giorni nell'area Food sarà possibile ascoltare le storie e assaggiare i prodotti degli espositori selezionati da ilGolosario.

L'area Wine quest’anno ospiterà uno speciale focus dedicato ai 20 anni dei Top Hundred, il riconoscimento ai migliori vini d’Italia che ha portato sul mercato di Milano tanti produttori nuovi e sconosciuti. Un anniversario che sarà segnato dal debutto de "L’Emozione del Vino", volume scritto a quattro mani da Paolo Massobrio e Marco Gatti. Nell’Enoteca di Golosaria, sarà possibile conoscere alcune etichette memorabili, ma anche cantine premiate: dai campioni del gruppo Santa Margherita a quelli di Tenuta Stella, passando per i vini di Genagricola. Si potranno conoscere interi territori grazie alla presenza del Consorzio della Barbera d’Asti e Vini del Monferrato e del Consorzio del Gavi; ma anche la Regione Valle d’Aosta, l’Oltrepò Pavese con il Buttafuoco Storico e le Strade del Vino e dei Sapori lombarde che svilupperanno il tema della Colleganza voluto da Regione Lombardia. E ancora, le Regioni Molise, Calabria e Friuli Venezia Giulia. I Maestri del Gusto della provincia di Torino si riveleranno attraverso gli show cooking.

Nel palinsesto anche incontri, dibattiti e wine tasting dando spazio a temi di stretta attualità come etica e sostenibilità, quest’ultima espressa anche nella scelta di nuovi materiali totalmente green per le borse e i portacalici di Golosaria, realizzati in carta cemento grazie alla collaborazione con Comieco, il Consorzio Nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica. In presenza, ma non solo. Golosaria riprenderà l’esperienza digitale della passata edizione mantendendo il canale online come occasione di confronto, dialogo e opportunità di business per le aziende.

Showcooking e wine tasting

Sono oltre quaranta gli appuntamenti tra cui gli showcooking che avranno come protagonisti Roberto Conti e Matteo Scibilia che interpreteranno le forme dell'acqua; Monica Bianchessi e Savino Poffa si cimenteranno con le ricette della tradizione lombarda, in particolare i capunsei matovani e la polenta bresciana, Sergio Barzetti firmerà una ricetta con il Riso di Nori, mentre lo chef Ettore Bocchia preparerà uno storione in olio cottura con due differenti mono-varietali Ione Zobbi. Torna anche la Scuola Petra di Molino Quaglia con appuntamenti dedicati a pane, pizza e pasticceria, ogni giorni nell'area dedicata. Spazio all'assaggio del vino con il calendario dei wine tasting, a cominciare dal Garda Doc con degustazioni dedicate e abbinamenti cibo/vino, ma anche Gavi, Barbera, il territorio della Valpantena, i bianchi friulani e la spumantistica di Tenuta Stella, i vini del Rubicone di Tozzi, il pinot grigio di Santa Margherita che farà una speciale verticale senza tralasciare l'affondo sui Top Hundred e i Top dei Top. Il calendario completo con gli orari sul sito www.golosaria.it.

© Riproduzione riservata