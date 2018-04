Milano, 25 aprile 2018 - E' primavera... E sbocciano i fiori nei prati, sugli alberi, sui balconi, sui terrazzi. Il profumo inebria tutta l'aria e i colori vivaci dei nuovi nati mettono subito allegria. Per fortuna la natura riesce ancora a regalarci grandi emozioni, nonostante l'uomo faccia di tutto per metterle i bastoni tra le ruote. Eppure lo spettacolo naturale va ancora avanti donandoci show davvero unici.

Se vogliamo ammirare i prati in fiore, le piante più belle e assaporare tutto il bello che porta con se la primavera, gli orti e i parchi botanici sono proprio la meta ideale per organizzare ogni gita di questa stagione calda. La Lombardia è ricca di parchi da visitare in questo periodo, andiamo a scoprire i più belli e i più interessanti.

Sicuramente molti di voi conosceranno l'Orto Botanico di Brera a Milano: oggi è un museo universitario e fa parte della rete degli orti botanici lombardi (insieme a quelli di Bergamo, Bormio, Milano-Cascina Rosa, Toscolano Maderno, Pavia) per diffondere sempre di più la cultura con progetti coordinati e diffusi.

E poi c'è il Parco Botanico di Villa Carlotta, dove innamorarsi della natura e anche dell'estro umano che è riuscito a realizzare grandi cose nel pieno rispetto della natura. Come sempre dovrebbe essere, del resto. Perdetevi lungo i viali e tra le siepi che circondano angoli nascosti del parco.

Siete mai andati all'Orto Botanico Lorenzo Rota? E' a Bergamo ed è stato fondato negli anni Settanta. Appartiene alla Rete degli Orti Botanici della Lombardia dal 2002 e contiene al suo interno un ricco patrimonio.

Molto bello anche l'Orto Botanico Città Studi di Milano, ex Cascina Rosa, con numerosi percorsi dove perdersi apprendendo tante cose sul mondo delle piante. Sono tantissime quelle ospitate al suo interno.

Infine, che ne dite di andare al Toscolano Maderno di Brescia? Qui potrete conoscere tutto quello che c'è da sapere in particolare sulle pianti medicinali.