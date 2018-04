Milano, 15 aprile 2018 - Da quasi un decennio il progetto Brazil S/A è uno degli appuntamenti più attesi durante la settimana del Salone del Mobile, a Milano. Giovanni emergenti e designer conosciuti internazionalmente si alternano al Fuorisalone e diffondono la vera anima del design brasiliano.

Quest'anno il Paese sudamericano si presenta a Milano con l'esclusiva mostra Brazil S/A OFF, una raccolta dei pezzi iconici delle ultime edizioni del Brazil S/A e delle opere inedite di 15 grandi designer. Ronald Sasson, Sergio J.Matos, Juliano Guidi, Henrique Steyer, Ines Schertel, PAX.ARQ, Regis Padilha, Lourena Genovez, Fix Design, Adriana Lohmann, Artistartesão, estudiobola, Marcelo Bilac, Adolini + Simonini, Fernando Sá Motta, Rodolpho Gutierrez, Gustavo Martini, Fabio Galeazzo, Klay Ferreira, Renata Meirelles, Terinn Design, Alê Jordão e gli artisti Luiz Martins e Branco sono alcuni dei nomi presenti negli spazi del prestigioso albergo Bianca Maria Palace Hotel, dal 17 al 21 di aprile, dalle 10 alle 20 e il 22 aprile dalle 10 alle 18. La nuova generazione di designer brasiliani è riuscita ad abbinare artigianato, tecnologia e sostenibilità e ha creato pezzi dinamici e divertenti che interpretano pienamente l'anima del suo popolo. Ed è con questo connubio tra design, arte e artigianato che la Mostra Brazil S/A OFF presenta pezzi storici delle otto edizioni dell'evento, oltre a esclusive novità.

Retrospettiva Brazil S/A - L'artista di São Paulo Alê Jordão crea oggetti d’arte di design concettuale, e li ricava da carrozzerie di automobili e reti metalliche standard. Una delle sue opere storiche è la Mickey Chair (2012), premiata nel 2014 alla Biennale di Roma e nata da una vecchia carrozzeria arrugginita. Il brasiliano ha trasformato Mickey Mouse, cartoon rapido e dinamico, Topolino in Italia, in una grande sedia.

Novità Fuorisalone 2018 - Bullet, la poltrona a prova di proiettile, di Alê Jordão, debutta a Milano dopo aver conquistato Parigi e São Paulo. Ancora una volta l’artista vuole suscitare nel pubblico la consapevolezza sugli argomenti del mondo contemporaneo. "La violenza è un problema che noi viviamo quotidianamente. Il Brasile, per esempio, è il primo mercato nel settore delle auto blindate, ha superato Messico e Stati Uniti. Viviamo chiusi in casa e blindati in movimento", spiega il brasiliano che con la sua creatività ha trasformato il vetro blindato - dove si notano colpi di pistola - in un pezzo di design. La poltrona, che pesa 40 chili, è stata costruita in acciaio inossidabile con lo schienale e il sedile in vetro anti-proiettile.