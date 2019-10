Milano, 2 ottobre 2019 - Un fine settimana Star Wars e Frozen per sorprendere e far divertire i fan di tutta la Lombardia.

Giovedì 26 settembre è partito ufficialmente il countdown in vista del 'Triple Force Friday', dedicato alla saga di Star Wars. Questa occasione è sempre il momento per grandi celebrazioni, ma quest'anno è davvero speciale. Come dice il nome stesso dell'evento infatti, il Force Friday del 2019 sarà triplo, poiché il 4 ottobre arriveranno nei negozi i prodotti legati a ben tre titoli importanti per la saga che debutteranno nelle prossime settimane.

Mentre, oggi, parte il 'Frozen Fan Fest', in occasione dell'imminente arrivo nelle sale cinematografiche italiane (il prossimo 27 novembre) di 'Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle' di Walt Disney Animation Studios. L'evento si apre con più di 200 influencer provenienti da 30 Paesi diversi che sveleranno sui loro canali social, con l’hashtag #FrozenFanFest, lo straordinario lancio dei nuovi prodotti ispirati al film. La nuova gamma è pensata per i fan di tutte le età e comprendono abbigliamento, accessori, calzature, giocattoli, costumi, lenzuola, oggetti per la casa, elettronica, attività, un gioco digitale, libri e molto altro ancora. Gli influencer fan prenderanno parte anche alla presentazione di un prodotto mai visto prima ispirato al film che sarà parte della celebrazione. I fan potranno condividere i loro momenti preferiti e seguire l’evento con l’hashtag #FrozenFanFest su tutte le piattaforme social.

Ma non finisce qui: dal 4 ottobre e per tutto il fine settimana, i rivenditori e i Disney Store di tutto il mondo, Milano e Arese compresi, si uniranno alla celebrazione del 'Triple Force Day' e del 'Frozen Fan Fest' e con eventi nei punti vendita, promozioni speciali, omaggi e altro ancora. Un esempio? Da venerdì a domenica 6 ottobre, Il Centro di Arese organizzerà tre giorni di intrattenimento gratuito per tutti i bambini e le loro famiglie. Le attività prenderanno il via il 4 ottobre alle 15, quando gli influencer Julia Elle, DinsiemE e Matt&Bise saranno i protagonisti di speciali meet&greet con tutti i fan all’interno delle speciali aree tematizzate Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle e Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. Inoltre, la Legione 501st Italica Garrison e Rebel Legion Italian Base, i due gruppi ufficiali di customers Star Wars, emozioneranno il pubblico in tre diversi momenti del pomeriggio con una solenne sfilata all’interno dell’area dedicata a Star Wars. Inoltre, sabato e domenica, tutti i bambini potranno anche gustare una merenda a tema. Infine ci sarà la possibilità di partecipare alla Caccia al Tesoro: per farlo basterà ritirare la cartolina all’info point Ingresso 4 e cercare poi gli adesivi con i personaggi presso i negozi aderenti (indicati sulla mappa consegnata all’ingresso) e collezionarli tutti per ricevere una bellissima sorpresa.

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

Alle 15: Meet&Greet con Julia Elle in area Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle - Area Frozen primo piano

Alle 16: Legione in area Star Wars - Area Star Wars piano terra ingresso 1

Alle 17: Meet&Greet con DinsiemE in area Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle - Area Frozen primo piano

Alle 17:30: Legione in area Star Wars - Area Star Wars piano terra ingresso 1

Alle 18: Meet&Greet con Matt&Bise e Amedeo Preziosi in area Star Wars - Area Star Wars piano terra ingresso 1

Alle 19:30: Legione in area Star Wars Area Star Wars piano terra ingresso 1